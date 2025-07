Milan, accordo con Pietro Terracciano: sarà il vice di Maignan. Sportiello verso il ritorno all'Atalanta

Accordo con Pietro Terracciano: sarà il secondo di Maignan. Arriverà al Milan appena verrà definita l'operazione per il ritorno di Sportiello all'Atalanta.

Il Milan si prepara a cambiare il proprio portiere di riserva. Il numero uno sarà Mike Maignan, che sarà anche il capitano di Massimiliano Allegri, ma per il ruolo di vice i rossoneri hanno per Pietro Terracciano, con cui ha già raggiunto un accordo sulla durata del contratto. Prenderà il posto di Sportiello, destinato a tornare all'Atalanta.

PRONTO UN BIENNALE - Con l'arrivo di De Gea, Terracciano è diventato una riserva alla Fiorentina e, dopo 6 anni, qualcosa con l'ambiente si è rotto. Da qui la decisione di lasciare, con il Milan che ha già raggiunto l'accordo per un contratto biennale, fino al 30 giugno 2027. Da stabilire ancora le cifre, con il portiere che sarebbe disposto a rivedere - al ribasso - il suo attuale ingaggio da 900.000 euro.

SPORTIELLO VERSO BERGAMO - Sono in corso le trattative per il ritorno all'Atalanta di Sportiello, che ha un contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2027. Bergamo, dove ha giocato tra il 2019 e il 2023, è quasi una seconda casa per lui e anche il legame con i nerazzurri avrebbe influito sulla scelta di preferire la destinazione Atalanta, dove farà il secondo di Carnesecchi, a quella della Cremonese, che era molto interessata. Per il suo ritorno è solo questione di tempo. Sportiello dovrebbe risolvere il contratto con il Milan e tornare all'Atalanta. Sbloccando, così, l'arrivo di Terracciano in rossonero.