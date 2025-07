Milan, accordo per i rinnovi di Reijnders e Maignan: tutti i dettagli

Il Milan festeggia i suoi 125 anni non come avrebbe voluto, con il deludente pareggio casalingo contro il Genoa e la contestazione dei tifosi, partita a San Siro e proseguita anche all'evento privato per celebrare la ricorrenza.

Nel frattempo la dirigenza accelera sul fronte rinnovi, come testimonia anche l'incontro odierno con l'agente di Theo Hernandez, e in occasione della festa arriva una doppia buona notizia: ci siamo per i nuovi contratti di Tijjani Reijnders e Mike Maignan.

ACCORDO RAGGIUNTO: AVANTI CON IL DECRETO CRESCITA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Milan ha raggiunto l'accordo totale per il prolungamento del centrocampista olandese e del portiere francese, pezzi fondamentali nello scacchiere di Paulo Fonseca. Per entrambi, restano salvi i benefici fiscali del Decreto Crescita, che continuano ad applicarsi - fino alla scadenza prevista per legge - anche ai rinnovi contrattuali dei giocatori che già godevano dei suddetti benefici.

LE CIFRE DI REIJDNERS - Reijnders prolungherà il proprio contratto con il Milan fino al 2029 e vedrà il proprio ingaggio raddoppiato: dagli 1,7 milioni di euro netti a stagione attuali passerà a 3,5 milioni più bonus legati a obiettivi personali e di squadra.

LE CIFRE DI MAIGNAN - Anche per Maignan il rinnovo porterà la nuova scadenza al 2029 e anche per il portiere francese ci sarà un ritocco dell'ingaggio che arriverà a circa 5 milioni di euro netti a stagione più ricchi bonus.

POI PULISIC E THEO HERNANDEZ - Gabbia aveva aperto le danze, Reijnders e Maignan portano avanti il programma. Ora la dirigenza rossonera si concentra su altri due fronti aperti: anche Christian Pulisic si avvicina al rinnovo del contratto (fino al 2028 con opzione per un altro anno o direttamente fino al 2029) e si lavora su Theo Hernandez, come confermato anche dall'incontro odierno.