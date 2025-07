Milan, sarà addio a Conceicao: si va verso un allenatore italiano, Allegri in pole

Al Milan è finito il tempo delle scommesse. Così com’è finito il tempo di Conceicao: da capire se l’addio del tecnico portoghese arriverà a stagione in corso o solamente a giugno. Dubbi però non ci sono più con l’ex Porto che concluderà la sua esperienza sulla panchina rossonera dopo appena 6 mesi. Sergio pagherà diversi fattori: da una condotta extra campo non irreprensibile al caso portavoce, passando per la beffa Champions League e un cammino in campionato peggiore rispetto al suo predecessore Fonseca.

TECNICO ITALIANO - La scelta del direttore sportivo è ormai vicina ad essere ufficializzata ma non sarà certamente l’unico cambio repentino: il Milan prepara una nuova rivoluzione che sarà affidata a un tecnico italiano. Salvo ripensamenti dell’ultima ora, si va verso questa linea per cercare di non commettere più i macroscopici errori commessi in questa stagione. Il progetto Milan si è arrestato con i risultati di questa stagione e ora ha bisogno di ripartire con un’unità d’intenti che è tanto manca negli ultimi tempi.

ALLEGRI IN POLE - Allegri è senza ombra di dubbio il candidato forte ad assumere la carica di allenatore del Milan nella stagione 2025/2026. Piace perché ha grandi motivazioni, conosce bene l’ambiente ed è un “normalizzatore”. Ma sopratutto un leader da seguire con grande convinzione. Qualche contatto c’era già stato a dicembre, ora i tempi sono maturi. Resta in lizza anche De Zerbi ma con un distacco, oggi, decisamente importante .