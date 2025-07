Milan, Adli cede la 7 e Morata ringrazia: "Bellissimo gesto"

E' il giorno di Alvaro Morata al Milan. Il club rossonero ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante spagnolo, pagata la clausola presente nel contratto che lo legava all'Atletico Madrid e depostato il contratto fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione.

MILAN, UFFICIALE MORATA

Il Diavolo ha comunicato anche il numero di maglia scelto dal classe 1992 per questa sua nuova esperienza in Italia: non la 9, ancora senza padrone dopo l'addio di Olivier Giroud, Morata indosserà la maglia 7 come con la Spagna, con cui si è laureato Campione d'Europa a Euro 2024.



LA RINUNCIA DI ADLI - La numero 7 non era libera, apparteneva a Yacine Adli che si è reso protagonista di un gesto di grande disponibilità e generosità: il centrocampista algerino ha deciso di cederla a Morata, prendendo come nuova maglia la numero 94.

MORATA RINGRAZIA - Il gesto ha toccato Morata, che con una story su Instagram ha pubblicamente ringraziato il nuovo compagno di squadra: "Non ci conosciamo ancora, ma hai avuto un bellissimo gesto con me. GRAZIE. Ci vediamo presto".