Milan, Adli escluso dal raduno: si allenerà con il Milan Futuro, messaggio chiaro per il futuro

Il destino di Yacine Adli è lontano dal Milan: decisione presa, niente raduno e fuori dal progetto di Massimiliano Allegri. Si allenerà con il Milan Futuro dal 14 luglio, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Yacine Adli è fuori dal progetto Milan di Massimiliano Allegri, in vista della prossima annata.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese – di ritorno dal prestito alla Fiorentina che ha deciso di non riscattarlo – si allenerà con il Milan Futuro che preparerà il campionato di Serie D. Il Milan, ricordiamo, si allenerà da lunedì 7, ma per alcuni giocatori è previsto un programma speciale:Adli, Devis Vasquez, Theo Hernandez e Ismael Bennacer godranno di qualche giorno di vacanza supplementare, con i primi che sono stati convocati per il lunedì successivo, il 14 luglio.

Adli si allenerà con Milan Futuro, con l’idea precisa che presti si trovi presto un altro club che possa permettergli spazio e minutaggio. Per questo, è stato convocato per il 14 luglio, una settimana dopo i compagni. Stessa data per Devis Vasquez, portiere nell’ultimo anno a Empoli, che ha ancora un anno di contratto con il club di Via Aldo Rossi.

Con un contratto in scadenza nel 2026 e, al momento, nessuna trattativa per il rinnovo, Adli è inevitabilmente un giocatore che il Milan considera sul mercato. Sino a qui sono arrivati interessamenti piuttosto concreti da club qatarioti, ma resta da capire se il ragazzo aprirà a questo tipo di soluzione.

Discorsi diversi per Theo Hernandez e Bennacer, ai quali è stato concesso qualche giorno di riposo e vacanza in più: il francese è a un passo dall’Al Hilal di Simone Inzaghi e presto arriverà la fumata bianca per la sua partenza destinazione Arabia Saudita (si attende che il club termini l’impegno al Mondiale per Club), mentre l’algerino è rientrato dal prestito dal Marsiglia ma è terminato nuovamente nella lista di giocatori cedibili sul mercato.