Milan, Adli piace in Qatar ma la sua idea sul futuro è chiara

Yacine Adli é tornato al Milan dopo una stagione in prestito alla Fiorentina. Nonostante una prima parte molto buona, i viola già a gennaio avevano iniziato a fare a meno del centrocampista francese facendo decadere il diritto di riscatto a 10 milioni di euro.

LA SITUAZIONE- Per Adli il Milan non ha ancora ricevuto offerte ufficiali da altre società ma delle manifestazioni d’interesse concreto da parte di alcuni club qatarioti. Yacine però vorrebbe iniziare il raduno con Allegri per provare a convincerlo: la sua priorità sarebbe quella di rimanere in rossonero.