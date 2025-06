Milan, ag. Allegri: "Nessun problema con Ibrahimovic, non mi risulta che sia un dirigente"

, è intervenuto alla trasmissione “Radio Anch'io lo Sport” di Radio Rai. Facendo il punto sulle varie ipotesi di mercato che nei mesi scorsi si erano prospettate per il tecnico livornese, prima di dire sì all'offerta rossonera. "Abbiamo analizzato la proposta concreta e reale che abbiamo ricevuto.".

Tra le società alle quali il nome di Massimiliano Allegri è stato accostato c'è anche quello della Roma che, al termine di una stagione travagliata (con tre tecnici, da De Rossi a Ranieri passando per Juric) e svariate riflessioni, si è messa nelle mani di Gian Piero Gasperini per i prossimi 3 anni: "No, un'offerta in questa fase non c'è stata. C'è stato un tentativo di contatto molti mesi fa, ma l'abbiamo ritenuto molto poco credibile. Non ci sono stati sviluppi e non c'è stato neanche il contatto".

Il ritorno al Milan di Massimiliano Allegri implica il doversi relazionare nuovamente con Zlatan Ibrahimovic, col quale i rapporti non sono stati idilliaci per diverso tempo, a distanza di anni dai loro precedenti trascorsi in rossonero. Questo il commento in merito di Giovanni Branchini a Radio Rai: "Non sono preoccupato. Nell'organigramma del Milan non mi risulta che risulti il nome di Ibrahimovic con un ruolo specifico. Ibra è un consulente di Redbird, ma al Milan tutti si sono resi conto che c'è bisogno di univocità, di intesa, di un qualcosa che negli ultimi mesi è mancato. Non sono così preoccupato, mi auguro che la società abbia fatto questa scelta sapendo che, oltre a cambiare qualche pedina, bisogna cambiare alcuni approcci nei confronti dei calciatori e dell'ambiente".