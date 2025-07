Milan, al via la nuova stagione: ecco quando sarà presentato Allegri

Fissata per le 13 di lunedì prossimo, presso Casa Milan, la conferenza stampa del nuovo allenatore. Alle 18 invece tutti in campo per il primo allenamento

Lunedì 7 luglio prende ufficialmente il via la stagione 2025/2026 per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Nei giorni del 4 e 5 luglio, i primi calciatori rossoneri disponibili per rispondere alla convocazione inizieranno a svolgere i test fisici per poi raggiungere il centro sportivo di Milanello nella sera di domenica 6. Nella giornata successiva, prende il via il tradizionale raduno e la preparazione pre-campionato che, almeno fino alla partenza per Singapore e all'amichevole del 23 contro il Liverpool, si svolgerà all'interno del centro sportivo rossonero.





Il programma del 7 luglio prevede anche la presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan: un appuntamento che si terrà a partire dalle 13 presso la sede di Via Aldo Rossi. Dalle 18 invece squadra in campo per la prima sgambata della nuova stagione, alla quale prenderanno parte parecchi giocatori di primo piano, da Pulisic a Leao, passando per Maignan e l'ultimo acquisto Samuele Ricci. Non ci sarà ancora Luka Modric, che si aggregherà al gruppo soltanto dopo la conclusione del Mondiale per club col Real Madrid e un breve periodo di vacanza.





Non si vedranno nemmeno quei calciatori che non rientrano nei piani di Allegri: Devis Vasquez, Yacine Adli, Theo Hernandez e Bennacer, tutti alla ricerca di una sistemazione in uscita, col terzino francese che è il più vicino di tutti a salutare il Milan alla luce dell'accordo pressoché totale raggiunto con l'Al-Hilal. Di questi, Adli e Vasquez sono stati in realtà convocati per lunedì 14 luglio, in occasione del raduno della formazione di Milan Futuro, impegnata nel prossimo campionato di Serie D.