Allarme Milan: Pulisic prende tempo sul rinnovo, cosa succede

Il Milan ha deciso di consolidare la posizione di Christian Pulisic all'interno del club, proponendo il rinnovo del contratto fino al 2029 a 5 milioni di euro a stagione. Il capitano della nazionale statunitense, arrivato al Milan nell'estate del 2023 per circa 20 milioni di euro, ha dimostrato di essere un vero e proprio leader tecnico della squadra. Una proposta arrivata all'ex Chelsea almeno due mesi dall'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani.

DIETROFRONT - Nel contratto di Pulisic é presenta un’opzione per rinnovare l’attuale accordo fino al 2028 ma l’idea del club era quella di blindare per un periodo più lungo un giocatore che ha dimostrato di tenere ai colori rossoneri. La trattativa per il rinnovo era ben avviata ma ha subito una frenata negli ultimi giorni per volontà del giocatore stesso.

LE MOTIVAZIONI - Pulisic ha chiesto tempo al Milan perché vuole capire quelli che saranno i programmi in vista della prossima stagione. L’ex Chelsea è un giocatore ambizioso che vuole giocare in Champions League ogni anno e l’ultima annata, a livello di gestione, gli ha instillato qualche dubbio sul futuro. La volontà è quella di attendere quelle che saranno le scelte sulle cariche di direttore sportivo e allenatore, di misurare le ambizioni del club. Una fase di riflessione che ha accesso la spia dell’attenzione da parte del club rossonero.