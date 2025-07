Milan, Allegri cambia la difesa. Bijol apre: "Squadra top, mi sento pronto per questo step"

La rivoluzione di Max Allegri al Milan parte anche dalla difesa. Tante sono le voci di mercato che vedono protagonisti gli attuali centrali della rosa rossonera con Tomori e Thiaw che potrebbero lasciare Milano e con il solo Pavlovic individuato, almeno per ora, dall'allenatore livornese come potenziale titolare. Anche per questo dal mercato, potrebbero arrivare diverse sorprese e diversi innesti e fra questi c'è anche il profilo di Jaka Bijol autore di un'ottima stagione con l'Udinese e che, dal ritiro della Slovenia, ha aperto pesantemente le porte ad un approdo in rossonero.



APERTURA AL MILAN - Intervistato da Gianlucadimarzio, il difensore dell'Udinese a domanda diretta sul Milan ha aperto la porta ad un trasferimento: "Mi vuole il Milan? Parliamo di una squadra veramente grande. Però adesso non voglio parlarne, il mio focus va sulla partita con la Bosnia. Sono solo voci e in Italia ce ne sono sempre tante. Ma è anche vero che mi sento pronto per questo step successivo, vediamo se già da questa estate. Nel calcio non si sa mai. Sono grato all’Udinese che mi ha dato veramente tanto e a Udine sono felice. Però mi piacerebbe fare il salto. Se ho una preferenza fra Milan, Roma o Premier League? No, non ce l’ho. Chissà magari a fine estate sarò ancora un giocatore dell’Udinese. Vediamo quello che succederà, nel calcio non c’è niente di scontato".

DOPPIO MODULO - Una vera e propria trattativa oggi fra le parti non è ancora partita, ma l'apertura del giocatore potrebbe aiutare l'affare con l'Udinese. Il Milan deve però prima fare cassa e poi investire, anche nello stesso reparto difensivo dove il difensore sloveno classe 1999 potrebbe giocare un ruolo da jolly importantissimo per Allegri. Abituato a giocare sia in una difesa a tre che in una a 4 potrebbe fornire una chiave tattica fondamentale per la stagione rossonera.

