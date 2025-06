Milan, Allegri chiama Maignan: nuovo tentativo per rinnovare il contratto

Sono stati mesi complicati gli ultimi vissuti da Mike Maignan tra un rinnovo prima promesso (accordato), poi mai messo nero su bianco e una volontà, oramai chiara, di chiudere l’avventura al Milan. La trattativa con il Chelsea è naufragata a pochi passi dal traguardo e ora sono poche le possibilità di livello per il portiere francese sul mercato.

FATTORE ALLEGRI - Ad attenderlo a Milanello c’è però Massimiliano Allegri che vuole fare breccia nel suo cuore e conquistarlo. Il tecnico livornese sta valutando la possibilità di anticipare i tempi con MIke Maignan tanto che a inizio settimana è previsto un primo contatto nel quale cercherà di coinvolgere il capitano rossonero in quello che è il nuovo progetto. E chissà che la scelta di puntare sul preparatore dei portieri storico della Juventus Claudio Filippi, responsabile dal 2010 al 2024 in bianconero e coordinatore degli estremi difensori del settore giovanile nell’ultima stagione possa rivelarsi vincente anche sul fronte aperto con il portiere francese.

OPERAZIONE RINNOVO - Maignan non ha abbandonato completamente l’idea di andare al Chelsea perché nei contatti con la dirigenza inglese gli è stata presentata anche l’opportunità di firmare a febbraio per un trasferimento a parametro zero nell’estate del 2026. Al momento però si tratta solo di uno scenario è nulla di già accordato. Il Milan proverà a fare un ultimo tentativo per convincere Mike a rinnovare il contratto. Con Tare, Allegri e nuovi propositi ambiziosi.