Milan, Allegri chiede il rinnovo di Maignan: riparte la trattativa

Alla fine è tutta una questione di leadership. Il Milan la cercava per la panchina e l'ha trovato in Max Allegri, il suo curriculum parla chiaro. E ora il tecnico livornese la cerca, nuovamente, in capitan Mike Maignan. Il nuovo corso rossonero ha bisogno di basi solide, di giocatori che sanno cosa vuole dire vincere con il Milan e che siano esempi da seguire per i compagni. Chi meglio del forte portiere francese può incarnare il ruolo di guida tecnica e spirituale della squadra? Probabilmente nessuno.

SUMMIT PROGRAMMATO - Nell'agenda di Igli Tare il dossier Maignan ora assume ancora più importanza con la nomina di Max Alllegri a nuovo allenatore del Milan. Nelle prossime ore il neo direttore sportivo rossonero avrà un confronto con il capitano per conoscersi e stabilire una prima corrispondenza sincera su quelle che sono le idee per rilanciare il club. Poi arriverà anche il confronto con Allegri dove proverà a motivare ancora di più l'ex Lille.

TRATTATIVA RIATTIVATA - L'imbarazzo degli ultimi mesi sul tema rinnovo verrà messa da parte, Tare vuole iniziare la trattativa ex-novo provando a mediare tra la necessità del club di rivedere al ribasso l'offerta presentata nel dicembre scorso causa esclusione dalle coppe europee e la richiesta di Maignan di un ingaggio due volte superiore a quello attuale.

RICHIESTE - Di offerte concrete per Maignan allo stato attuale non ce ne sono per il semplice fatto che il mercato dei portieri non ha ancora preso il via. Il portiere francese piace molto al Chelsea e al Manchester United che attendono segnali dal Milan per capire se ci sono margini per iniziare una negoziazione. L'arrivo di Allegri però rischia di cambiare le carte sul tavolo, il Milan punta al rinnovo di Maignan fino al 2028.