Milan, Allegri guarda in casa Juventus: a bassa quota l'arrivo di Vlahovic, per i bookie obiettivi Cambiaso e Gatti

Massimiliano Allegri può riabbracciare Dusan Vlahovic a Milano.

E' ufficialmente iniziato, con la conferenza stampa di presentazione, l'Allegri 2.0 sulla panchina rossonera. Il tecnico livornese, secondo le voci di mercato, starebbe pensando ad alcuni giocatori già allenati durante il suo corso alla Juventus. A cominciare da Dusan Vlahovic. Ne sono convinti anche i bookie: l'arrivo dell'attaccante serbo nel mercato estivo si gioca a 1,50 su Snai, in calo rispetto agli 1,85 di due settimane fa. In attacco spunta anche, in lavagna, l'ipotesi Mateo Retegui, il cui passaggio dall'Atalanta è offerto a 2,50. Si sale invece a 3 per Federico Chiesa, altro calciatore già allenato da Allegri e a 4 per Lorenzo Lucca dell'Udinese.

In difesa, gli obiettivi potrebbero essere altri due calciatori della Juventus: si gioca a 3 su BetFlag il trasferimento a Milano di Andrea Cambiaso e a 3,50 quello di Federico Gatti. Infine, a centrocampo, vale 2,50 il ritorno in Italia di Adrien Rabiot, ora al Marsiglia ma con un passato in bianconero.