Milan, Allegri: "L'obiettivo è tornare in Champions. Mercato? Maignan resta e Modric arriva ad agosto. Theo ha fatto una scelta diversa"

Il nuovo allenatore del Milan Massimiliano Allegri si presenta in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:



L'INTRODUZIONE - "Fa piacere essere qui davanti a voi. Iniziamo oggi questa avventura dove cercheremo di toglierci delle soddisfazioni".

UNITI PER FARE BENE - "Da quando sono arrivato abbiamo iniziato a lavorare insieme con il direttore sportivo. Per fare bene bisogna essere un blocco unico, attraverso la professionalità. Abbiamo solamente iniziato e condividiamo con il direttore e con tutti i membri le decisioni. Inizia questa fantastica avventura e sono molto entusiasta. Al Milan ho trovato tante persone nuove, che sono per me uno stimolo importante".

LA SQUADRA - "Il cinque è un numero fortunato per me. In questi 15 anni non è che ho vinto più del Milan, io ho avuto la fortuna di lavorare già per il Milan. Devo ringraziare anche la Juventus, dove ho lavorato per 8 anni. Ringrazio anche il presidente Agnelli. Io non ho vinto, cerco di mettere i giocatori nelle condizioni di regalarci grandi cose. La società però deve essere sempre un blocco unico. La rosa del Milan è ottima e sto iniziando a conoscere i giocatori. Il direttore sportivo sta monitorando diverse situazioni. Dobbiamo far sì che i primi sei mesi siano importanti per creare le basi per arrivare a marzo nelle migliori condizioni, visto che a marzo si decide la stagione".

L'OBIETTIVO - "Quando sono soddisfatto? Dobbiamo iniziare la stagione bene e con senso di responsabilità. Dobbiamo arrivare a marzo nelle migliori condizioni per poter raggiungere gli obiettivi. Il Milan deve tornare in Champions e a marzo bisogna essere in quelle condizioni".

LO SCUDETTO - "Non è questione di corto muso o altro. L'obiettivo è iniziare a fare bene e tornare in Europa, soprattutto in Champions. Ci possiamo arrivare solamente con il lavoro quotidiano e con il miglioramento".

LA SCELTA DEL MILAN - "Al Milan sono molto affezionato, credo perché mi ha regalato il primo scudetto. Quando ho ricevuto le chiamate di Tare e Furlani ero entusiasta. In un'ora abbiamo trovato il punto d'incontro".

LE CERTEZZE - "Mercato? Il direttore Tare monitora e io condivido le opportunità. Le uscite sono state condivise insieme alla società. Oggi ho 25 giocatori e sono molto contento. Le cose vanno fatte piano perché il 17 agosto dobbiamo essere pronti per la prima partita di Coppa Italia che è da dentro o fuori".

IL MODULO - "Catenaccio sulle domande? No, che altrimenti dicono che lo faccio, qui giochiamo offensivi. Si va con il 4-3-3? Dove? Intanto cerchiamo di metterne dieci, poi vediamo come li mettiamo. Speriamo di metterli bene..."

MAIGNAN - "Stamattina l'ho visto, sono molto contento che ha fatto questa scelta di rimanere. È il capitano della squadra, un giocatore internazionale, uno dei migliori al mondo. Brava la società che l'ha convinto a rimanere. Leao sono sicuro che farà una grande stagione".

MODRIC - "Aspettiamo che arrivi, arriverà in agosto. È un giocatore importante e straordinario. Abbiamo Ricci, Modric, Loftus-Cheek che è un giocatore molto importante che due anni fa ha fatto 12 gol, abbiamo Fofana, Bondo, Musah. Abbiamo degli ottimi giocatori. A centrocampo sicuramente giocheremo con i 3, a seconda delle caratteristiche dei singoli ci metteremo in campo e soprattutto cercherò di farli rendere il meglio possibile".

LA SCORSA STAGIONE - "Sulla scorsa stagione non lo so, non c'ero. Io ho trovato una società dove c'è chiarezza nei ruoli. L'arrivo di Tare è un valore aggiunto ed è importante che tutti andiamo nella stessa direzione".

- "L'ho incontrata. È stato un pranzo piacevole, sono stato molto contento. Per quanto riguarda i tifosi la cosa più importante che dobbiamo fare è lavorare bene, giorno dopo giorno: l'unica cosa per riconquistare il rispetto dei tifosi è quello di lavorare bene, con responsabilità e professionalità. E cercare di ottenere risultati, che è la cosa che conta di più nel calcio. I tifosi dovranno darci una mano, avremo bisogno di loro assolutamente".

LE STATISTICHE - "Dusan è un ragazzo della Juventus. L'ho visto crescere. I campionati? Io non sono un amante delle statistiche ma ci sono dei numeri da cui non si scappa. Negli ultimi 15 anni, c'è stato solo un anno in cui non ha vinto la squadra con la miglior difesa. Da bambino sentivo dire che la differenza reti è quella che conta".

LEAO - "Credo in lui e sono convinto. Va verso l'età della maturazione. Di solito un giocatore gli anni più importanti li fa dai 26 ai 30. Penso che sia più responsabile, l'ho incotrato stamane e ci ho parlato. Credo ci siano tutti i presupposti per fare bene".



ALLEGRI - "Come sono cambiato? Sono cambiato tanto. I giovani non sono più o meno bravi degli anziani. Il miglioramento passa attraverso l'esperienza. Rispetto a quello che era il primo Milan, sono completamente diverso. Quattro anni di Cagliari e otto di Milan mi hanno insegnato molto. Queste due società mi hanno ingigantito un bagaglio di esperienza che mi porto dietro, ma che dovrò incrementare".

LA PAROLA SCDUETTO - "Dire e puntare allo scudetto è un proclamo che serve più ai giornalisti. Quando parte una stagione, in una squadra come il Milan devi avere l'ambizione di fare il massimo. Ogni giorni devi lavorare perché il campionato italiano è difficile. Ma di campionato se ne parla da marzo in poi".

IBRA - "Non l'ho ancora visto. L'ho contattato quando c'è stata l'ufficialità. Mi ha regalato il primo scudetto e ora ha iniziato una nuova carriera da dirigente".

THEO - "E' un grande giocatore e ha fatto una scelta diversa. Gli auguro le migliori fortune".

LAVORARE SULLA TESTA - "Quello che è stato l'anno scorso non posso giudicarlo. Al più presto bisogna diventare una squadra, prima diventiamo squadra e prima riusciamo a fare risultati. Ho visto ragazzi molto disponibili e molto attenti. Ora vediamo oggi quando si inizia con la palla, che è la cosa più difficile. Sono molto fiducioso, quello che è successo negli anni precedenti ormai è stato fatto: io devo prendere il meglio del recente passato, non c'è bisogno di una rivoluzione. C'è bisogno di lavorare con ordine e responsabilità. Poi Tare da qui al 31 agosto potrà cogliere le opportunità che servono alla squadra".

THIAGO SILVA E LE ALTRE SQUADRE - "Thiago Silva? Mi ha chiamato, ogni tanto ci sentiamo. Le squadre che temo sono il Napoli, l'Inter, la Juventus, l'Atalanta, la Lazio. Ecco perché arrivare nelle prime quattro non è importante".

LA DIFESA - "Di mercato non parlo perché c'è il direttore, ci pensa lui. Abbiamo Jimenez che può fare il terzino, Bartesaghi è un giovane interessante. Il direttore ha tempo e modo per sistemare le cose. I centrali sono 4 centrali con caratteristiche diverse, hanno margini di miglioramento. Pavlovic ha margini, Tomori e Thiaw lo stesso. Gabbia è un ragazzo esemplare per comportamento e modi, sono contento".

IL PASSATO E LE ALTRE OFFERTE - "La Juventus posso solo ringraziarla per quello che mi ha dato. Le altre offerte? La più importante era il Milan e sono entusiasta perché il Milan ha un fascino meraviglioso".

COME SI ARRIVA IN FINALE DI CHAMPIONS - "Non sono stanco, è un divertimento, è il gioco delle parti, mi diverto molto e ci gioco sopra. L'importante è il risultato. Se vinci sei un bravo ragazzo, se perdi... Io faccio sempre un esempio. Quando Ronaldo fece gol in rovesciata a Torino contro di noi nessuno si ricorda l'azione ma il gol. Il calcio è arte, i giocatori ce l'hanno nei piedi e nella testa. È un gioco di squadra e sono d'accordo, ma se 1 la passa al 2, la 2 la passa al 3 e il 3 sbaglia allora il gioco di squadra è già finito... Per questo parlo di tecnica".

L'ALLEGRIA - "La cosa che dobbiamo fare è divertirci, con grinta, vincendo. È questo il mix da fare. Facciamo un lavoro meraviglioso, ma come tutti i lavori vanno fatti con grande passione, e questo ti porta a buttare il cuore oltre l'ostacolo. Facciamo un lavoro meraviglioso e quando entriamo a Milanello dobbiamo farlo con grande entusiasmo, ricordandoci quanto siamo fortunati".

Queste le parole di Tare sul calciomercato: "Jashari? Noi vogliamo che venga al Milan. La sua volontà è questa, ma in questo momento dobbiamo rispettare quelle che sono le dinamiche di un altro club. Riteniamo di aver fatto una grande offerta, anche nel rispetto del calcio bello. Mi auguro che si possa concludere bene".