Milan, Allegri perentorio sul futuro di Saelemaekers: "Resta con me"

"Vengo da una buona stagione, sono molto contento. Il mio prestito alla Roma è terminato. Vedremo cosa succederà, sta a me fare le scelte giuste per il resto della mia carriera. Non ho ancora avuto contatti con Massimiliano Allegri. Restare al Milan è un'opzione. Mi trovo bene in questo club". Questo diceva Alexis Saelemaekers alla fine della stagione 2024/25, che lo ha visto come uno dei protagonisti della rimonta in classifica della Roma fino alla qualificazione in Europa League.

ON FIRE - 7 reti e 7 assist in 32 partite, con un infortunio all'inizio dell'autunno, che vengono dopo un 2023/24 altrettanto positivo al Bologna, portato fino in Champions League agli ordini di Thiago Motta: ora Saelemaekers, che è sempre rimasto di proprietà del Milan, potrebbe ritrovare affermazione in rossonero con Allegri, nello stesso ruolo in cui lo ha impiegato Pioli nell'anno dell'ultimo Scudetto.

IL RUOLO - Per Allegri, Saelemaekers è una valida alternativa sulla destra a Pulisic, ma può giocare anche da terzino (Tare ha dichiarato che servono rinforzi sui fianchi della difesa, non solo a sinistra per il dopo-Theo Hernandez) e all'occorrenza su tutta la fascia mancina. Una sorta di dodicesimo, un jolly che potendo ricoprire così tanti ruoli è destinato ad avere molto spazio, sia a gara in corso sia dall'inizio.

"RESTA CON ME" - Secondo Il Messaggero, la stima del nuovo tecnico del Diavolo per il belga è notevole, tanto da esclamare con sicurezza ad un gruppo di tifosi della Roma incrociati in vacanza in Sardegna "Resta con me al Milan", respingendo le richieste di lasciarlo tornare in giallorosso.

