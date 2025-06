Milan, Allegri spinge Loftus-Cheek alla Lazio e boccia Chukwueze

Samuel Chukwueze e il Milan, prove di addio. L’esterno offensivo nigeriano, arrivato in rossonero nell’estate del 2023 con grandi aspettative, non rientra nei piani di Massimiliano Allegri e sarà ceduto in questa sessione estiva di calciomercato. Una bocciatura netta quella del tecnico livornese su un giocatore che non ha mai convinto da quando è arrivato in Italia. Alcuni intermediari stanno proponendo l’ex Villarreal in Spagna e hanno trovato un’apertura importante da parte del Betis Siviglia tanto che nei prossimi giorni verrà aperta una trattativa con il club di via Aldo Rossi.

BYE BYE RUBEN - Un altro giocatore destinato a lasciare è Ruben Loftus-Cheek: una decisione che la dirigenza rossonera aveva maturato da tempo e che ha trovato la condivisione, a sorpresa, anche di Max Allegri. A sorpresa perché per caratteristiche il centrocampista inglese farebbe al caso dello stile calcistico di Max Allegri ma che allo stesso tempo non dà nessuna garanzia dal punto di vista fisico.

LO VUOLE SARRI - Loftus-Cheek é destinato a lasciare il Milan ma non il campionato italiano: Maurizio Sarri lo vuole alla Lazio e ci sono ottime chance che possa essere accontentato. I due hanno un’intesa straordinaria figlia dell’esperienza in comune al Chelsea e proprio questo aspetto potrebbe convincere l’ex Chelsea a trasferirsi nella Capitale sponda biancoceleste. Il Milan aveva versato 15 milioni più 3 di bonus nelle casse del Chelsea e oggi potrebbe accontentarsi di 10 milioni per il cartellino della mezzala inglese.