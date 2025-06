Milan, Allegri vota per il play italiano: contatto per Nicolussi Caviglia, piace Rovella

Reijnders al Manchester City sembra essere solo una questione di giorni e per il Milan è tempo di pensare a quali rinforzi scegliere per la batteria dei centrocampisti. La linea è quella di provare a inserire profili italiani e tra Tare e Allegri sono già iniziati i colloqui sui possibili candidati.

CONTATTO CON IL VENEZIA - Il nome di Ricci resta sempre in orbita Milan, il dialogo con il suo agente va avanti da diversi mesi. Senza però avanzare con decisione in quelli con il Torino perché la richiesta è molto elevata: 35 milioni di euro. Ecco perché nei giorni scorsi il club rossonero ha avuto un contatto esplorativo con il Venezia per Nicolussi Caviglia, protagonista di una grande stagione e pupillo di Allegri che lo aveva lanciato in partite importanti con la Juventus.

SPUNTA ROVELLA - Nicolussi Caviglia piace ad Allegri e sarà oggetto di riflessioni approfondire nei prossimi giorni. Un altro profilo gradito è quello di Nicolò Rovella ma al momento la Lazio non sembra voler aprire a eventuali trattative per una cessione dolorosa in un momento storico difficile. Ricci resta in pole ma le alternative non mancano a un Milan che vuole creare uno zoccolo duro italiano.