Milan, Allegri vuole Sohm del Parma

La rivoluzione in casa Milan è appena iniziata e regalerà diverse sorprese, oltre a quella della cessione di Tijjani Reijnders al Milan. Massimiliano Allegri è al centro di ogni scelta sul mercato, condivide idee e valutazioni quotidianamente con Igli Tare e tutto il gruppo di lavoro. E tra i nomi indicati dal tecnico livornese per rinforzare il reparto di centrocampo c’è quello di Simon Sohm del Parma.

BOX TO BOX- Musah ha le valigie pronte e attende solo il via libera per prendere il primo aereo per Napoli dove ad attenderlo ci sono Conte e Manna. Per la successione del centrocampista americano Allegri gradirebbe l’arrivo del potente Sohm, osservato a più riprese dal nuovo tecnico rossonero al Tardini di Parma nell’ultima stagione. Si tratta di un centrocampista box to box con un motore importante e un potenziale ancora tutto da scoprire e valorizzare ulteriormente. Arrivato giovanissimo a Parma quando aveva solo 19 anni, Simon è migliorato anno dopo anno diventando una sorta di stakanovista per la formazione ducale. Ad Allegri piace specialmente perché sa inserirsi in area di rigore con continuità come dimostrano i 4 gol messi a segno nell’ultima annata.

CONCORRENZA INGLESE- Su Sohm il Milan non é ancora uscito allo scoperto ma è certamente un nome sul quale la dirigenza sta facendo delle valutazioni. Il rischio è quello di non fare in tempo perché per il Parma il nazionale svizzero può essere sacrificato sull’altare del mercato anche in virtù delle tante manifestazioni d’interesse arrivate da club tedeschi e, soprattutto, inglesi.