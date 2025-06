Milan: almeno 40 milioni per Bennacer, ma ecco quanto vale la clausola

Nel corso della giornata di domani, avrà inizio la stagione rossonera con il raduno a Milanello. Pochi i big presenti, visti gli impegni internazionali, ma tra questi ci sarà Ismael Bennacer che quest'anno potrà iniziare la stagione sin dall'inizio: l'anno scorso era presente a Milanello ma solamente per continuare il suo lavoro riabilitativo post operazione al ginocchio.

Il centrocampista algerino ha ricevuto molti interessamenti sul mercato, specialmente in arrivo dal mondo saudita. Potrebbe essere in particolare l'Al-Ittihad a bussare alla porta del Milan, solamente se Stefano Pioli sarà effettivamente ufficializzato come nuovo tecnico del club di Gedda (ci sono dei rallentamenti). Nel contratto di Bennacer c'è una clausola da 50 milioni ma il Milan, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe accettare anche qualcosina in meno: in definitiva l'algerino può portare 40-45 milioni nelle casse rossonere.i.