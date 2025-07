Milan, altra esclusione per Gimenez: Conceicao rilancia Leao e Abraham dal 1'

Archiviata la dolorosa sconfitta del Maradona contro il Napoli per il Milan si entra nella vigilia di una sfida tanto delicata quanto determinante per provare a salvare la stagione: il derby contro l'Inter valido per la semifinale di andata della coppa Italia. Mercoledì mattina ci sarà come sempre la rifinitura più le varie prove sulle palle inattive, con una piccola finestra aperta per i possibili cambi, ma Sergio Conceiçao ha già in mente l'undici che proverà ad avere la meglio sui cugini nerazzurri.

MOSSA ANTI DI MARCO - Il Milan scenderà in campo con un 4-2-3-1 più coperto, specialmente a destra. Sergio Conceicao è orientato a scegliere Alex Jimenez come esterno d'attacco per cercare di arginare la forza propulsiva di Federico Dimarco. Conferme per Theo Hernandez a sinistra con Matteo Gabbia che agirà in coppa con Malick Thiaw. Un ballottaggio aperto è quello tra Youssouf Fofana e Yunus Musah con Tijjani Reijnders che tornerà a giocare davanti alla difesa.

SORPRESA ABRAHAM - Dopo un avvio folgorante. con tanto di goal all'esordio in serie A nella trasferta di Empoli, Santiago Gimenez è rimasto a secco nell'ultimo mese. La prestazione offerta da subentrato a Napoli non ha convinto Sergio Conceicao che sembra orientato a schierare Tammy Abraham dal primo minuto come terminale offensivo unico. Christian Pulisic giocherà da trequartista, mentre Rafael Leao sarà titolare dopo l'esclusione del Maradona che ha generato un lunga coda polemica.