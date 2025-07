Milan, altri affari con il Bologna: Lucumi e Dominguez nel mirino di Moncada

L’appuntamento è al Dall’Ara, in palio c’è un posto al sole. Bologna e Milan recuperano la giornata numero 9, ovvero la gara della polemiche. Il 26 ottobre, Bologna è stata colpita da una violenta pioggia che ha trasformato le strade, via Andrea Costa per prima, in torrenti. La scelta del primo cittadino bolognese Matteo Lepore di disporre la chiusura dell’impianto fece indispettire parecchio il club rossonero, ma tutta la situazione creatasi fa ormai parte del passato. I rapporti tra le società sono rimasti ottimi, come testimoniato dall’affare Davide Calabria concluso a gennaio che ha portato l'ex capitano rossonero a vestire la maglia rossoblù. E può non rimanere l'unico affare sulla pista Milano-Bologna.

LUCUMI NEL MIRINO - John Lucumi, gigante difensivo colombiano, è entrato da mesi nei radar del Milan. Piace molto per qualità tecniche, reattività è una struttura fisica importante. Geoffrey Moncada lo osserverà dal vivo, di nuovo, per verificare i miglioramenti in termine di attenzione nel corso della partita. Il 26 enne ha mostrato una lacuna in questo aspetto che ne ha frenato il salto in una big. Ma l’interesse resta concreto ed è reale.

CURIOSITÀ DOMINGUEZ - Se John Lucumi può essere considerato un obiettivo del Milan, Benjamin Dominguez rappresenta sicuramente la curiosità. Parliamo dell’ennesimo talento scovato da quel top player che di nome fa Giovanni e di cognome Sartori e sbocciato sotto la guida attenta e precisa di Vincenzo Italiano. Un giocatore capace di trovare la via della rete in 3 occasioni su 13 partite disputate con 1 assist decisivo messo a referto. Il club rossonero lo segue con grande interesse.