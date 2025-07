Milan, anche Pulisic verso il rinnovo: cifre e dettagli

Il piano rinnovi del Milan non si ferma, dopo Mike Maignan e TijjaniReijnders è in arrivo un altro "sì" importante: quello di Christian Pulisic.

Lo statunitense, attualmente fermo ai box per un problema al polpaccio, è uno dei giocatori più importanti e impattanti nella rosa di Paulo Fonseca, per gol e rendimento un vero e proprio insostituibile. Nelle ultime settimane sono circolate voci su interessamenti dalla Premier League per il classe 1998, i rossoneri non hanno perso tempo e si sono mossi per blindare il loro talento.

PULISIC-MILAN: ACCORDO IN ARRIVO - Non c'è due senza tre dice il proverbio e l'ex Chelsea e Borussia Dortmund è pronto a proseguire la via dei rinnovi. Secondo quanto riferito da Relevo, sarebbe in via di definizione un accordo tra il Milan e Pulisic per un prolungamento di contratto.

QUANDO SCADE IL CONTRATTO DI PULISIC - L'attuale contratto che lega Pulisic al Milan scade il 30 giugno 2027, le parti sono al lavoro per allungare fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione o direttamente fino al 2029.

QUANTO GUADAGNA PULISIC: C'E' L'AUMENTO - Non solo nuova scadenza, ma anche nuovo ingaggio. Pulisic oggi guadagna intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, ma il Milan è pronto ad adeguare questa cifra alle prestazioni del giocatori con un lieve ritocco verso l'alto: lo stipendio sarà portato tra i 4 e i 5 milioni di euro netti a stagione, lo statunitense entrerà così nella fascia dei più pagati in rosa che oggi conta Rafael Leao (5 milioni netti), Alvaro Morata e Tammy Abraham (entrambi 4,5 milioni netti).