Milan, Archie Brown prende quota: nuovi contatti

Nuovi contatti da parte del Milan per Archie Brown: il terzino inglese è nella shortlist rossonera come sostituto del partente Theo Hernandez.

Theo Hernandez sarà un nuovo giocatore dell’Al Hilal. Siamo ormai alla fase di scambio di documenti fra le società, con il terzino francese che sosterrà – con ogni probabilità – le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto triennale da 20 milioni di euro netti a stagione nella giornata di giovedì prossimo. Con la sua imminente partenza, si riapre in casa Milan il fascicolo con i profili per sostituire il numero 19 rossonero.

LA SITUAZIONE – Vi avevamo raccontato su queste pagine, nel corso di questi giorni, come i meneghini avessero posato il proprio mirino su Archie Brown, terzino sinistro classe 2002 che ha un contratto sino al 30 giugno 2027 con il Gent. Il giovane esterno difensivo – che quest’anno ha giocato in Jupiler Pro League – fa parte di una shortlist di tre candidati in mano al direttore sportivo Igli Tare che sta studiando la migliore opzione per regalare ad Allegri un calciatore che possa sostituire al meglio il partente Theo Hernandez.

NUOVI CONTATTI – E sul profilo di Archie Brown si registra una novità: come raccontato da Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano in italiano,il laterale difensivo classe 2002resta senz’altro uno dei primi obiettivi per rinforzare quel ruolo lasciato vacante da Theo Hernandez. Infatti, tra Gent, Milan e l’entourage del giovane terzino ci sono stati contatti anche recenti. Le parti stanno comprendendo la fattibilità dell’affare, ricordando come il nome di Brown vada assolutamente considerato e che interessa al club di Via Aldo Rossi. Il Milan ci sta lavorando e ci ha lavorato anche nelle ultime ore.