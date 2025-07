Milan, attaccante cercasi: piace Jackson del Chelsea, spunta anche Mateta

In casa Milan continua la ricerca di un numero nove da affiancare a Gimenez: i rossoneri seguono Jackson del Chelsea e Mateta del Crystal Palace

Il Milan continua a lavorare sul fronte calciomercato, con la dirigenza meneghina pronta a intensificare le operazioni per la ricerca di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez nelle gerarchie di Max Allegri, che nella giornata di lunedì 7 luglio si è presentato in conferenza stampa rispondendo alle domande dei cronisti presenti. Il profilo chiesto dal tecnico livornese è un centravanti "alla Giroud",che possa insidiare la titolarità del numero sette messicano, approdato in rossonero nella sessione di calciomercato invernale.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Oltre al nome di Dusan Vlahovic, che resta una pista complicata per via dell'alto ingaggio che percepisce il serbo alla Juventus, il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto rivela che durante i dialoghi per Archie Brown - terzino sinistro del Gent che piace alla dirigenza del club di via Aldo Rossi - è stato fatto anche il nome di Nicolas Jackson, centravanti di proprietà del Chelsea che potrebbe lasciare l'Inghilterra a fronte di un'offerta convincente per i Blues. Il centravanti senegalese era stato sondato dalla Juventus negli scorsi giorni, anche se l'operazione è complicata per via del costo del cartellino del giocatore che si aggira sui 40 milioni di euro. I rossoneri, però, stanno comunque cercando di capire la fattibilità dell'affare.

Il nome di Jackson non è, però, il solo a essere stato fatto. Un altro profilo da aggiungere alla lista dei desideri del Milan e quello di Jean-Philippe Mateta, attaccante classe 1997del Crystal Palace che ha tutte le caratteristiche del nove "alla Giroud" che sta cercando il Diavolo. Francese di Sevran, il 28enne ha il contratto in scadenza nel 2026 e per questo motivo i rossoneri potrebbero chiudere il colpo a prezzo di saldo. Sulla lista del ds Tare resiste anche la candidatura di Victor Boniface,attaccante classe 2000 in forza al Bayer Leverkusen dall'estate del 2023. Darwin Nunez, invece, è il grande sogno ma ha costi davvero alti (cartellino superiore ai 50 milioni di euro).