Milan, attesa la risposta del Bruges per Jashari: il giocatore in arrivo in ritiro

Il centrocampista richiesto dal Milan si aggregherà al Bruges per uno stage in Regno Unito

Si stringe il cerchio intorno all'obiettivo numero uno per il centrocampo del Milan: stiamo parlando di Ardon Jashari, giocatore del Bruges, in orbita rossonera. La dirigenza rossonera ha già un principio d'accordo col calciatore mentre quello col club ancora latita: nei prossimi giorni dovrebbe arrivare una nuova offerta ai nerazzurri nell'ordine dei 35 milioni di euro.

AMICHEVOLI E NAZIONALE - Jashari intanto ha giocato con la sua nazionale - la Svizzera - contro Messico e Stati Uniti e nelle prossime ore si aggregherà al gruppo del Bruges per uno stage a Londra in vista dell'inizio di stagione e delle prime amichevoli. I nerazzurri se la vedranno ad Ibrox con i Rangers il 6 luglio e poi si giocheranno la Supercoppa di Belgio contro l'Union Saint-Gilloise il 20 luglio.

IL PROGRAMMA - Dopo gli impegni internazionali e le vacanze, i belgi riprenderanno nelle prossime ore gli allenamenti e sabato saranno in trasferta nel Regno Unito per proseguire la loro preparazione. Il pupillo del Milan Jashari non arriverà prima della fine di questa settimana, come ricostruisce Het Laatste Nieuws, mentre tra una decina di giorni il gruppo sarà di nuovo al completo per ultimare i preparativi per le prime ma già importanti partite in programma.

MERCATO - Atteso dal Bruges, Jashari in realtà in testa ha solo il Milan: considera il club rossonero lo step adatto per la sua carriera. Per questo motivo per ora ha declinato un'importante offerta dal Borussia Dortmund e nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro tra le parti: a 35 milioni di euro, tra l'offerta rossonera e la richiesta dei belgi, l'operazione si potrebbe chiudere. Il centrocampista non vuole saperne di restare e ha già scelto la sua prossima destinazione. Sono attese novità a stretto giro di posta.