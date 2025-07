Milan, attesa per la risposta del Bruges per Jashari: c'è ottimismo sul buon esito della trattativa dopo l'ultima offerta da record

Il Milan è arrivato a quota 35 milioni con i bonus facili. Il Bruges per Jashari vuole 35 garantiti più 5 di bonus per quella che sarebbe una cessione record

Una lunga e snervante attesa, almeno per quanto riguarda i tifosi del Diavolo che su Jashari ripongono grandi aspettative. Quello di Ardon è un profilo certamente ancora poco conosciuto o reclamizzato ma nell'era dei social media tutto viaggia a una velocità infernale, anche la conoscenza di un giocatore. Il Milan lo ha seguito per tutta la stagione, Tare lo conosce a memoria ed è stato il primo nome che ha proposto internamente ad Allegri, Furlani e Moncada. Un giocatore che mette tutti d'accordo nel team rossonero, un giocatore sul quale è stato deciso di fare un investimento decisamente importante.

OFFERTA SUL TAVOLO - Due giorni fa il Milan ha inviato una PEC al Bruges con le coordinate della seconda offerta ufficiale per Jashari: pacchetto da 35 milioni tra parte fissa bonus facilmente raggiungibili. Al momento non è ancora arrivata una risposta dal club belga che non ha fretta di cedere e sa giocare bene di strategia come in una partita a scacchi. Ogni torre viene mossa secondo una logica ben precisa che ha il fine ultimo di massimizzare gli incassi per la cessione di uno dei pezzi pregiati della rosa.

TRA CDK E RECORD - Tre anni dopo l'ultima volta il Milan si trova a trattare con un osso molto duro come il Bruges.Tare e Furlani hanno offerto al club belga la medesima cifra, 35 milioni, che è servita per acquistare De Ketelaere decretando quella che è stata la cessione record per la Jupiler League. Il Milan non ha paura di un altro flop, considera Ardon un giocatore con una personalità e un'ambizione ben più forti rispetto a quelle che avevano accompagnato Charles nel suo primo anno in Italia. Jashari ha già un'intesa totale per un contratto quinquennale ( 4 fissi e uno opzionale) con il club rossonero a 3 milioni di euro netti e aspetta solo il via libera per raggiungere Milano e Max Allegri.