Dalla Francia - Milan avanti su Gimenez, le manovre del Marsiglia: le ultime

La corsa a Santiago Gimenez è più accesa che mai. Il Milan non molla la presa e dalla Francia arrivano segnali: il Marsiglia, principale concorrente dei rossoneri per il centravanti messicano, si muove.

Il bomber classe 2001 è stato ancora una volta protagonista nella notte di Champions League. Due gol, due grandi giocate per indirizzare la sfida contro il Bayern Monaco e trascinare il Feyenoord ai playoff di Champions League. Una doppietta che ha mostrato ancora una volta perché il Milan e altri big club europei si siano messi da tempo sulle tracce di Gimenez, 15 reti in questa stagione che diventano 64 con 14 assist in 104 partite giocate in tutte le competizioni con gli olandesi.

Alle prodezze in campo si accompagnano anche i segnali - dentro e fuori dal rettangolo di gioco - che fanno drizzare le antenne per il suo futuro. Prima un gesto, lo stemma del Feyenoord mostrato dopo il sinistro con cui ha trafitto Neuer, e quel messaggio ai tifosi quasi a dire: "Io rimango qui".

A fine partita, quelle parole a fine partita a Ziggo Sport a portare avanti la linea: "Il mio futuro è in mano in Dio. Amo il Feyenoord, amo i suoi tifosi. Io darò loro tanti gol, ne sono certo". Seguite, tuttavia, da dichiarazioni ben più aperte all'addio a Caliente TV: "Andare a Milano? Vedremo cosa succede, queste sono settimane cruciali, lascio tutto nelle mani di Dio...".

Frasi inevitabili per lasciare la porta aperta a tutto, perché i prossimi giorni possono stravolgere tutto e portarlo a misurarsi con altre realtà. E il Milan in questo momento guida la fila delle pretendenti.

LE MANOVRE - Ne sono convinti anche in Francia, soprattutto il Marsiglia che ad oggi si sente alle spalle dei rossoneri nella corsa a Gimenez. La squadra allenata da Roberto De Zerbi scandaglia da tempo il mercato alla ricerca di un nuovo attaccante da ingaggiare qualora dovesse partire Elye Wahi e il centravanti messicano del Feyenoord è il nome in cima alla lista. Tuttavia, evidenzia FootMercato, senza la cessione di Wahi mancano le risorse per tentare l'offensiva e l'OM sente di avere poche possibilità di fronte all'offensiva del Milan, che nelle ultime ore spinge per Gimenez.

SVOLTA WAHI? - La possibile svolta per il Marsiglia, però, potrebbe essere arrivata nel pomeriggio: come riferito da RMC Sport infatti, l'OM ha raggiunto un principio d'accordo con l'Eintracht Francoforte per la cessione di Wahi, 26 milioni di euro più 3 di bonus e il 15% sulla futura rivendita. Il club francese si ritroverebbe dunque così con un cospicuo tesoretto da reinvestire sul mercato, potenzialmente proprio per Gimenez.

MILAN-GIMENEZ, LE ULTIME SULLA TRATTATIVA - Il Milan ci sta provando in maniera seria e molto concreta. Ha già sondato la disponibilità dell'entourage di Gimenez e in particolare dell'agente Rafaela Pimenta, registrando il gradimento dell'attaccante messicano. Il nodo è convincere il Feyenoord, con cui l'attaccante ha un contratto fino al 2027, storicamente interlocutore ostico e restio a cedere i suoi pezzi pregiati a gennaio. A meno, chiaramente, di offerte veramente importanti e che soddisfino a pieno le proprie pretese. Gimenez ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e solo per una proposta da almeno 35 milioni di euro il club olandese potrebbe sedersi al tavolo dei discorsi e valutare un'eccezione alla regola.

Si parla quindi di cifre importanti e non a caso il Milan ha provato a impostare nel corso delle ultime settimane diverse cessioni per sostenere l'eventuale affare. Quella di Noah Okafor al Lipsia è naufragata dopo le visite mediche, così come quella di StrahinjaPavlovic al Fenerbahce dopo il no del difensore (nonostante un'intesa di massima già raggiunta tra i club per 20 milioni di euro più bonus). Tramontata anche quella di Emerson Royal al Galatasaray - un prestito oneroso con diritto di riscatto, operazione legata inevitabilmente anche all'arrivo di Kyle Walker dal Manchester City -, per via del serio infortunio al polpaccio rimediato dal terzino brasiliano durante la sfida di Champions League con il Girona.

Il Milan comunque non molla e negli ultimi giorni di mercato proverà il tutto per tutto: la missione è regalare Santiago Gimenez a Sergio Conceiçao già a gennaio per aumentare il potenziale offensivo in vista della seconda parte della stagione.