Milan, avanza Paratici: gli incontri con Furlani e la verità sul casting

Doveva essere una settimana importante sul fronte nuovo ds del Milan e in effetti così è stato. Da quel che emerge alle verifiche di Calciomercato.com, quello che si prospettava come un casting fra più profili, con in ballo anche i nomi di Igli Tare e Tony D'Amico, si sta svolgendo invece come una trattativa singola. Il protagonista? Fabio Paratici.

LA TOP 10 DEI COLPI DI PARATICI

POLE POSITION - C'è da dire che quello dell'ex Juventus, che si metterà ufficialmente alle spalle il prossimo 20 luglio il deferimento legato al "caso Plusvalenze", è sempre stato il primo nome sulla lista. Ha grande voglia di tornare in pista dopo la brusca interruzione del suo rapporto con il Tottenham e vuole tornare a far valere la sua fama di scova-talenti.

GLI INCONTRI CON FURLANI - Nessun casting, dunque, ma una serie di incontri tra l'ad rossonero Giorgio Furlani e appunto Paratici, per stabilire i termini del prossimo accordo. La pista è caldissima e se non ci saranno scossoni al momento imprevisti sarà lui la figura che il Milan ha ammesso di cercare per la prossima stagione.

I COLLOQUI - Sarebbero stati già tre i colloqui tra la dirigenza rossonera - e Furlani in primis, avendo l'ad ribadito la sua centralità nel progetto milanista e la sua ultima parola sulla questione ds - e lo stesso Paratici. Un rapporto dunque che sta nascendo e che potrebbe portare a una concretizzazione già nelle prossime settimane. Urge infatti iniziare a programmare la prossima stagione, quella della ripartenza. L'unico punto ancora da sciogliere resta quello della squalifica che è comunque facilmente aggirabile con una figura e un ruolo da consulente prima che la matassa passi proprio nelle mani dell'ex Juventus.

LA CARRIERA - Dopo la partenza con la Sampdoria, la consacrazione con la Juventus e il passaggio in Premier con il Tottenham, Fabio Paratici è vicino a tornare nel nostro calcio, dalla porta principale. Il ds si è messo in mostra con colpi rimasti nell'immaginario collettivo per la capacità di unire talento e costi contenuti. La sua sinergia con l'ad Beppe Marotta si è formata in Liguria ed è stata poi confermata in Piemonte. Qui il ds ha poi iniziato anche la sua carriera da "solista", quella che l'ha portato a mettere a segno il colpo Cristiano Ronaldo. Proprio la sua figura a metà tra lo scopritore di talenti, l'osservatore che vedeva i giocatori coi suoi occhi e l'uomo dei conti, quello che riusciva a far stare tutto nel budget è quella che al Milan stanno cercando. I contatti vanno avanti e il matrimonio sembra sempre più possibile. Nel frattempo rimane in bilico la posizione di Sergio Conceicao, che potrebbe non finire la stagione sulla panchina rossonera: il portoghese nelle Quote esoneri Serie A rimane a rischio.