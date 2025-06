Milan, Maignan e il suo “bad day in the office”: deve crescere di pari passo con il valore del rinnovo

Il Mike Maignan strepitoso protagonista dello Scudetto numero 19 del Milan è un lontano ricordo. Il portiere francese resta uno dei migliori interpreti del ruolo al mondo, capace di prodezze così difficili solo da pensarle, ma da diverso tempo non è più capace di offrire un rendimento costante all’interno di una stagione. Una sorta di montagne russe di emozioni dove l’ex Lille alterna momenti di grande vulnerabilità ad altri in cui diventa un fattore che fa la differenza.

QUANTI ERRORI - In una bilancia immaginaria della stagione pesano di più gli errori rispetto agli interventi salva risultato. L’ultimo ieri sera al de Kuip di Rotterdam: il vantaggio di Paixao nasce da una sua papera grossolana, complice anche il terreno scivoloso, su una conclusione non irresistibile. L’infortunio olandese si aggiunge agli errori in campionato nelle trasferte di Como e Cagliari e la grave indecisione sul gol di Weah nella gara di Torino contro la Juventus.

TRA CRESCITA E RINNOVO - “Bad day in the office” é il titolo di una storia su Instagram pubblicata oggi da Maignan accompagnata da un emoticon che invita a una fase di riflessione. Mike é un giocatore ambizioso, un perfezionista e sarà il primo ad interrogarsi sui motivi di questi errori e nel cercare soluzioni per elevare, di nuovo, il suo rendimento. Una crescita che andrà di pari passo con il nuovo contratto che firmerà nei prossimi giorni con il Milan da 5 milioni fino al 2029. Siamo alla battute finali, Maignan vuole tornare super e si lega al Diavolo con un contratto lunghissimo.