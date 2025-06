Milan, blitz di Tare: incontro con Allegri per sbloccare la situazione

Il Milan vuole Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è la prima scelta per il dopo Sergio Conceicao e l'accelerata delle ultime ore ha aumentato la fiducia dei rossoneri. Spinti da Igli Tare, che si è mosso in prima persona per sbloccare la situazione.

Fin dal primo incontro con Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale, il nuovo direttore sportivo milanista ha sempre posto Allegri come proprio candidato per la panchina, ma le lunghe tempistiche e l'inserimento del Napoli per avere il livornese come successore di Antonio Conte in caso di separazione avevano raffreddato la pista. Tornata a riaccendersi nelle ultime ore.

BLITZ TARE: INCONTRO CON ALLEGRI - Tare non ha perso tempo e non appena insediato si è mosso per mettere il primo tassello della sua nuova avventura da ds del Milan. Secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera, il dirigente albanese ha incontrato in gran segreto Allegri, tre ore di colloquio per mettere sul piatto l'offerta e provare a raggiungere un'intesa.

MILAN, ALLEGRI PRIMA SCELTA: CRESCE LA FIDUCIA

L'OFFERTA DEL MILAN - Come vi abbiamo raccontato nella serata di ieri, il Milan ha messo sul piatto la propria offerta ed è vicino all'accordo con Allegri: si può chiudere per un contratto di tre anni da 4,5 milioni di euro più bonus a stagione. Il tecnico ex Juventus è in parola con il Napoli per un biennale da 6 milioni di euro a stagione ma tentenna di fronte all'offerta del Diavolo: Max si è preso qualche ora di riflessione prima di dare una risposta, ma a Casa Milan fiducia e ottimismo sono crescenti.