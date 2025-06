Milan-Bologna, Di Biagio: "Nelle gare secche Conceicao sa il fatto suo; per lo Scudetto dico Napoli"

L'ex giocatore di Inter e Roma tra le altre, nonchè ex allenatore della Nazionale italiana Under-20 e Under-21, Luigi Di Biagio ha parlato ai microfoni di SportMediaset in occasione del 'Charity Gala Dinner' organizzato dalla Lega Serie A ieri sera a Villa Miani a Roma in vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in programma allo Stadio Olimpico nella serata di mercoledì 14 maggio.

FAVORITI - L'ex calciatore è partito dalla capacità delle squadre di Conceicao di ben interpretar le partite secche, come visto anche nei due derby di semifinale contro l'Inter: "Le squadre di Conceicao sulle partite secche e un po' in bilico sanno il fatto loro. Dall'altra parte c'è un Bologna in grandissima forma, tutti stanno vedendo cosa sta facendo. Rispondo con la classica frase per le finali, è una gara da 50-50".

COSA CAMBIA? - "Conceicao ha trovato una situazione complicatissima per i motivi che sappiamo, difficilmente di volta in volta riesce a trovare le soluzioni. Sta ancora cercando di far guarire il Milan. Quanto sposta la Coppa Italia? Non dovrebbe spostare perché penso che una società seria debba avere le idee già ben chiare, ma portare a casa un altro trofeo, soprattutto dopo non essere arrivato in Champions, potrebbe fare la differenza" ha poi proseguito Di Biagio, sull'operato dell'allenatore portoghese sulla panchina dei rossoneri.

SCUDETTO - Infine uno sguardo anche alla lotta scudetto tra Inter e Napoli, con i partenopei avanti di un punto sui nerazzurri a due giornate dalla fine: "In cuor mio direi Inter, ma penso che il Napoli, se riuscirà a vincere a Parma, ha le carte in regola per poterlo conquistare, anche se si è complicato la vita. Per il quarto posto dico Juventus",