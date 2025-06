Il Bologna vince la Coppa Italia! Milan battuto 1-0 in finale con goal di Ndoye

Grazie a un goal di Dan Ndoye, il Bologna vince la Coppa Italia battendo 1-0 il Milan in finale allo Stadio Olimpico di Roma. Si tratta della terza nella storia dei rossoblù dopo quelle vinte nel 1970 e nel 1974. Inoltre grazie a questo successo la squadra di Vincenzo Italiano si qualifica in Europa League, a meno che non riesca ad arrivare quarto in classifica e qualificarsi così in Champions League. Entrambe le squadre parteciperanno alla prossima Supercoppa italiana con Napoli e Inter, già certe dei primi due posti in classifica nel campionato di Serie A.

IL TABELLINO

Milan-Bologna 0-1

MARCATORE: 53' Ndoye (B).

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori (62' Walker), Gabbia, Pavlovic; Jimenez (62' Joao Felix), Fofana (88' Abraham), Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic (88' Chukwueze), Leao; Jovic (62' Gimenez). (A disp. Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Emerson Royal, Terracciano, Thiaw; Loftus-Cheek, Musah; Camarda). All. Conceiçao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm (76' Calabria), Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini (69' Casale), Fabbian (69' Pobega), Ndoye (80' Odgaard); Castro (80' Dallinga). (A disp. Bagnolini, Ravaglia; De Silvestri, Erlic, Lykogiannis; Aebischer, El Azzouzi, Moro; Cambiaghi, Dominguez). All. Italiano.

ARBITRO: Mariani.

AMMONITI: Tomori (M), Ferguson (B), Pulisic (M), Fabbian (B), Lucumí (B).

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

90+4' - Maignan blocca senza problemi il tiro dalla distanza di Odgaard.

71'- Theo Hernandez mette una bella palla a centro area, dove il neo-entrato Gimenez devia troppo debolmente per impensierire Skorupski.

53' GOAL - Fabbian serve in area di rigore Orsolini, anticipato da Theo Hernandez: la palla finisce sui piedi di Ndoye, che batte Maignan e sblocca il risultato a favore del Bologna.

49' - Lucumí è provvidenziale nel deviare in calcio d'angolo un insidioso cross rasoterra di Leao.

43' - Miranda crossa dalla sinistra per il colpo di testa centrale di Holm, Maignan blocca a terra.

33' - Jimenez verticalizza per Leao, il cui destro rasoterra in diagonale si spegne a lato.

10' - Milan ancora pericoloso, Skorupski salva il risultato respingendo prima su Beukema (che rischia l'autogoal) e poi il tentativo di tap-in di Jovic.

8' - Il Bologna risponde su calcio di punizione: Ferguson tocca corto per il cross di Miranda, Castro sfiora di testa, Maignan respinge e Fabbian non riesce a ribadire in rete concludendo a lato.

4' - La prima occasione capita sul sinistro di Jimenez, che calcia alto sprecando un cross al bacio di Leao.