Milan, Reijnders si allontana: in arrivo la seconda offerta del Manchester City, cresce la fiducia degli inglesi

La trattativa per Tijjani Reijnders è entrata nella fase più calda: il Manchester City presenta la prima offerta ufficiale al Milan.

Il Mondiale per Club è sempre più vicino e l'obiettivo di Pep Guardiola è chiaro, vuole avere subito un rinforzo a centrocampo per poterlo impiegare nella nuova competizione targata FIFA e il classe '97 rossonero è il nome individuato per riempire la casella lasciata vuota da Kevin De Bruyne, sempre più vicino ad accasarsi al Napoli a parametro zero.

Dopo settimane di contatti costanti tra le parti, ora la dirigenza inglese ha mosso un primo affondo importante per sbloccare la situazione e strappare l'ex AZ Alkmaar al Diavolo, che nel frattempo ha archiviato il discorso allenatore salutando Sergio Conceicao e chiudendo per il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina.

REIJNDERS, C'E' L'OFFERTA DEL MANCHESTER CITY: LE CIFRE - Come riferisce Fabrizio Romano infatti, nelle ultime ore il Milan ha ricevuto la prima offerta ufficiale da parte del Manchester City per Reijnders.

La proposta si aggira intorno ai 60 milioni di euro, bonus compresi, per il nativo di Zwolle. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nel dettaglio l'offerta prevede 55 milioni di parte fissa e 5 di componenti variabili.

IL MILAN CHIEDE DI PIU' - Un'offensiva importante, ma non sufficiente per convincere il Milan a lasciar partire Reijnders: i rossoneri infatti chiedono di alzare l'offerta e arrivare a 65-70 milioni di euro per liberare il centrocampista. Ricordiamo che l'AZ Alkmaar, quando ha ceduto il giocatore al Diavolo (per 20 milioni di euro più 5 di bonus), si è garantito anche il 10% sulla plusvalenza di un'eventuale rivendita.

CRESCE LA FIDUCIA DEL CITY - Le trattative comunque proseguono, Guardiola e il City spingono per avere Reijnders negli Stati Uniti al Mondiale per Club e cresce la fiducia degli inglesi di poter arrivare in tempi brevi a un accordo. La seconda offerta migliorata è attesa nelle prossime ore, può essere quella giusta per convincere il Milan.

