Milan, caccia al sostituto di Theo Hernandez: da Cambiaso a Zinchenko, i nomi sulla lista di Tare

L'addio di Theo Hernandez è sempre più vicino, il Milan guarda al futuro: è caccia a un nuovo terzino sinistro.

La trattativa per la cessione dell'esterno francese all'Al Hilal è ormai arrivata alle battute finali, grazie all'apertura del giocatore che ha trovato l'accordo con il club saudita per il contratto (ingaggio da 20 milioni di euro netti a stagione tra parte fissa e variabili), con le due società che stanno limando gli ultimi dettagli per un'operazione da circa 25 milioni di euro più bonus per le casse del Diavolo.

MILAN, THEO HERNANDEZ DICE SI' ALL'AL HILAL: AFFARE IN CHIUSURA

Lascia uno dei giocatori simbolo delle ultime stagioni e per i rossoneri ora si apre la ricerca di un sostituto, con diversi nomi già sul taccuino di Igli Tare dei vertici milanisti.

CAMBIASO - Il preferito di Massimiliano Allegri sarebbe Andrea Cambiaso, i due hanno lavorato insieme alla Juventus, ma è una missione quasi impossibile. I bianconeri infatti sono intenzionati a blindare il terzino della Nazionale con un rinnovo del contratto.

DE CUYPER - Quello di Maxim De Cuyper è il vecchio pallino che ritorna, visto che il classe 2000 è da mesi nei radar rossoneri. Contatti con il Bruges per il belga, sul quale però ci sono anche la Roma e diversi club della Premier League.

ZINCHENKO - Tra i nomi maggiormente attenzionati c'è quello di Oleksander Zinchenko, più maturo anagraficamente (classe 1996) e per esperienza internazionale rispetto agli altri interpreti. Piace molto a Tare e Allegri ha dato il suo ok, vista anche la sua duttilità tattica che gli consente di giocare da centrocampista e da esterno. Il contratto che lega Zinchenko all'Arsenal scade nel 2026 ma l'ingaggio da 12 milioni di euro lordi previsto per l'ultimo anno di accordo con i Gunners è un ostacolo importante a ogni eventuale discorso.

UDOGIE - Altro nome valutato è quello di Destiny Udogie, ma il nazionale azzurro costa tanto - il Tottenham chiede oltre 30 milioni di euro - e ad oggi non è una pista semplice da percorrere.

GLI ALTRI - Nel corso delle ultime settimane poi si sono aggiunte varie candidature. Era rispuntato anche il profilo di Junior Firpo, in scadenza con il Leeds, ma ad oggi l'ex Barcellona è più vicino al Lione. Dall'Inghilterra è rimbalzato nuovamente anche il profilo di Tyrick Mitchell, anglo-giamaicano classe 1999 del Crystal Palace, ma non è tra le piste più calde.