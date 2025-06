Milan-Cagliari, le pagelle di CM: Pulisic non tradisce mai, Leao fa pace con il pubblico. Finalmente Bennacer!

Milan-Cagliari 5-1

MILAN

Sportiello 6,5: si fa trovare pronto sulla conclusione velenosa di Prati nella ripresa. Un intervento decisivo in una fase delicata della partita.

Kalulu 6: prima frazione di gara molto buona: si sovrappone con costanza e va spesso al cross. La seconda racconta di una prestazione più guardinga e di contenimento.

Gabbia 5,5: in netta difficoltà con Luvumbo che ha tutto un altro passo. Rimedia un giallo evitabile che costringe Pioli a richiamarlo in panchina all’intervallo. (dal 1’ st Tomori 6: sufficienza stiracchiata per il difensore inglese che arriva spesso in ritardo sul diretto avversario)

Thiaw 6: si fa sorprendere alle spalle sul gol da Nandez, unico neo di una prestazione solida.

Florenzi 6: più terzo centrale aggiunto che terzino di spinta. Prestazione senza infamia e senza lode. (Dal 23’ st Hernandez 6,5: entra in campo con grinta e voglia di regalarsi una gioia personale. Attacca le linee del Cagliari con grande forza)

Musah 5: la palma del peggiore in campo tra le fila rossonere questa volta se l’aggiudica l’americano. La sua prestazione è un paradosso: copre tanto campo ma non azzecca un tocco o un movimento che sia uno.

Bennacer 7,5: prestazione totale del centrocampista algerino finalmente tornato ai suoi livelli. Rompe il ghiaccio con il primo gol in campionato, gioca tantissimi palloni senza mai perdere uno e trova la verticalizzazione millimetrica che manda in porta Leão. (dal 38’ st Pobega sv)

Reijnders 7: gol bellissimo a parte si fa apprezzare per la capacità di creare sempre gioco in qualsiasi zona del campo con tecnica e lucidità.

Chukwueze 6: ottima sintonia con Kalulu che chiama spesso al cross. Si muove tanto e bene ma manca della giocata significativa. Esce per un problema muscolare. (dal 1’ st Leão 7,5: prima serve un pallone solo da spingere in rete a Pulisic, poi si invola in campo aperto prima di saltare Scuffet e depositare il pallone in rete. Tutto in 45 minuti. Pace fatta con San Siro)

Giroud 5,5: premessa doverosa: non gli arrivano palloni puliti per poter determinare. La sensazione, però, è che giochi al risparmio con la testa all’Europeo a Los Angeles. (dal 1’ st Okafor 6,5: una giocata di alta classe su Mina e qualche altro spunto interessante cone quello che porta all’assist delizioso per il gol del 5-1 di Pulisic)

Pulisic 8: doppietta per capitan America che arriva a quota 12 gol in campionato. Non tradisce mai.

All. Pioli 6,5: ha il merito di preparare al meglio una partita giocata in clima surreale.

CAGLIARI

Scuffet 4,5: tutto tranne che imperforabile. Non ha particolari colpe sui gol ma ne prende comunque 5.

Zappa 5: non riesce ad opporre la benché minima resistenza su Pulisic. Serata da mal di testa prolungato per l’esterno rossoblu che però ha comunque il merito di servire l’assist per il gol di Nandez.

Mina 5,5: con Giroud ha vita abbastanza facile nel duello fisico, va in grande difficoltà quando subentra Okafor che lo costringe al fallo da cartellino giallo (dal 43' st Wieteska sv)

Dossena 5: partecipa, suo malgrado, all’imbarcata presa senza mai riuscire a portare in salvo la nave. (dal 30’ st Lapadula sv)

Obert 5,5: a volte riesce a chiudere gli spazi a Chukwueze, poi entra Leao e per lui sono solo dolori.

Nández 6,5: almeno ci mette la tipica garra uruguaiana. Trova il gol con un inserimento perfetto. (dal 30’ st Azzi sv)

Sulemana 5: letteralmente impalpabile.

Deiola 5: perde il duello con Reijnders, non gli prende mai le misure. (dal 30’ Oristanio sv)

Prati 6: ordinato e propositivo, non deve rimproverarsi molto.

Luvumbo 6: qualche buona accelerazione e poco altro.

Shomurodov 5,5: ha due ottime occasioni ma le manca clamorosamente. (dal 36 st Kingstone sv)

All. Ranieri 5,5: sconfitta preoccupante per la scarsa grinta messa in campo dalla sua squadra.