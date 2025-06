Il Milan si è allenato al centro sportivo di Milanello per preparare la sfida (che verrà disputata venerdì sera, alle ore 20.45) contro il Lecce a San Siro. Dopo l’ottimo successo per 1-2 nel derby con l’Inter, la formazione rossonera non vuole sottovalutare il prossimo impegno contro i salentini e, al contempo, prendersi, momentaneamente, la vetta della graduatoria di Serie A. Tuttavia, tenterà – con ogni probabilità - di raggiungere l’obiettivo senza una delle sue figure più importanti.

CALABRIA ANCORA A PARTE - Calabria, infatti, non ha ancora recuperato dall’affaticamento muscolare rimediato alla vigilia del derby: oggi il capitano rossonero ha svolto ancora (dopo la sessione di ieri) un allenamento personalizzato sul campo.

SARA’ CONVOCATO? - Allo stato attuale dei fatti, sono davvero basse se non minime le chance di vedere Calabria a disposizione per la gara contro il Lecce di Luca Gotti: verosimilmente il numero 2 rossonero sarà risparmiato e non verrà convocato. Fonseca confermerà Emerson Royal, protagonista di un’ottima prestazione nel derby, in un reparto difensivo che sarà completato da Hernández, Gabbia e Tomori, secondo le ultime indiscrezioni.

DAL MILAN FUTURO - Ma Fonseca avrà a disposizione altri due giocatori. Il Milan Futuro è in questo momento in campo contro la SPAL per la sesta giornata del girone B di Serie C. Il tecnico Daniele Bonera sta facendo a meno di Alex Jimenez e Davide Bartesaghi, non convocati e risparmiati poiché domani rientreranno nei disponibili di Paulo Fonseca per la partita di campionato che vedrà il Milan affrontare il Lecce nell'anticipo del venerdì sera di Serie A a San Siro.