Milan, Calabria rifiuta due squadre: distanza per il rinnovo

Il futuro di Davide Calabria al Milan resta un grande punto di domanda.

Il capitano rossonero va in scadenza alla fine della stagione e non ha ancora trovato l'accordo per rinnovare il suo contratto in scadenza 30 giugno 2025 - il Milan sembra intenzionato a voler rinnovare il contratto di Calabria a una condizione: mantenere lo stipendio invariato allungando esclusivamente la durata. Il terzino percepisce al momento 2 milioni di euro netti più bonus e si ritiene assolutamente meritevole un ritocco dell’ingaggio da parte del club che vorrebbe prolungare solo fino al 2027 -.

La volontà di Calabria, in ogni caso, rimane quella di rimanere a Milano. Infatti, ha rifiutato due proposte arrivate sul mercato da parte di Strasburgo e di Galatasaray.