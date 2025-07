Milan, Calabria verso il Bologna: ore decisive, contratto pronto

Sono ore davvero concitate in casa Milan, fra entrate e uscite. Mentre si sta concretizzando il passaggio di Alvaro Morata al Galatasaray e l’arrivo di Santigo Gimenez nel capoluogo lombardo, c’è un’altra pedina importante dei meneghini che può salutare in anticipo nelle prossime ore. Stiamo parlando dell’ormai ex capitano Davide Calabria. Nelle scorse ore, c’è stato un sondaggio da parte del Bologna, con Calabria che ha dato l'assenso al possibile trasferimento e si sta avvicinando sempre più verso l’Emilia-Romagna.

A UN PASSO - Il Bologna sta per mettere a segno un grande colpo per la difesa: nel corso della giornata di domani, infatti, il club rossoblù chiuderà per Davide Calabria dal Milan con il giocatore che è ormai sempre più orientato a lasciare Milano e a dire sì al progetto felsineo. Nelle prossime ore il club emiliano ne parlerà direttamente con il Milan per avanzare nell’affare e con Calabria che lascerà il Milan con sei mesi d’anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto fissata al 30 giugno 2025 con i rossoneri. Le due società discuteranno di un trasferimento a titolo definitivo e tratteranno per un indennizzo vicino al milione di euro, come riscontrato da Calciomercato.com. Calabria ha già accettato la destinazione ed è pronto a firmare un contratto fino a giugno, come riportato da Relevo.