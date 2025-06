La prima volta è sempre speciale, soprattutto se San Siro sta urlando il tuo nome per il tuo debutto assoluto in Champions League. Francesco Camarda - al 75' della partita contro il Brugge, il giovane talento ha preso il posto di Alvaro Morata - entra nella storia, un'altra volta, del Milan e di tutto il calcio italiano. Il giovanissimo attaccante del Milan, senza Abraham (infortunato alla spalla) e Jovic (fuori lista), esordisce in Champions League a 16 anni e 226 giorni, diventando così il più giovane italiano di sempre a farlo nella competizione europea, battendo il primato che apparteneva a Moise Kean, che con la Juventus esordì a 16 anni e 267 giorni.

Camarda, con il debutto contro il Club Brugge, si inserisce in una lista straordinaria di calciatori che hanno esordito giovanissimo, diventando il settimo più giovane di sempre a esordire nella massima competizione europea. I primi sei sono i seguenti:

Youssoufa Moukoko - esordio l'8 dicembre 2020 a 16 anni e 18 giorni con il Borussia Dortmund

Lamine Yamal - esordio il 19 settembre 2023 a 16 anni e 68 giorni con il Barcellona

Celestine Babayaro - esordio il 23 novembre 1994 a 16 anni e 86 giorni con l'Anderlecht

Rayan Cherki - esordio il 27 novembre 2019 a 16 anni e 102 giorni con il Lione

Alen Halilovic - esordio il 24 ottobre 2012 a 16 anni e 128 giorni con la Dinamo Zagabria

Youri Tielemans - esordio il 2 ottobre 2013 a 16 anni e 148 giorni con l'Anderlecht

Inoltre, Camarda è diventato il più giovane rossonero di sempre a vestire la maglia del Milan in un match ufficiale nella più grande manifestazione internazionale per club. Il classe 2008 comanda ora la seguente graduatoria che comprende nomi di spicco della storia recente del club di Via Aldo Rossi.

Bryan Cristante - esordio il 6 dicembre 2011 a 16 anni, 9 mesi e 3 giorni con il Viktoria Plzen

Ignazio Abate - esordio il 9 dicembre 2003 a 17 anni e 27 giorni con il Celta Vigo

Andrea Petagna - esordio il 4 dicembre 2012 a 17 anni, 5 mesi e 4 giorni con lo Zenit San Pietroburgo

Davide Bartesaghi - esordio il 13 dicembre 2023 a 17 anni, 11 mesi e 14 giorni con il Newcastle

Simone Andrea Ganz - esordio l'1 novembre 2011 a 18 anni, 1 mese e 11 giorni con il Bate Borisov

M'Baye Niang - esordio il 20 febbraio 2013 a 18 anni, 2 mesi e 1 giorno con il Barcellona

Alexandre Pato - esordio il 20 febbraio 2008 a 18 anni, 5 mesi e 18 giorni con l'Arsenal

Alexander Merkel - esordio l'8 dicembre 2010 a 18 anni, 9 mesi e 16 giorni con l'Ajax

Chaka Traoré - esordio il 28 novembre 2023 a 18 anni, 11 mesi e 5 giorni con il Borussia Dortmund

Mattia De Sciglio - esordio il 6 dicembre 2011 a 18 anni, 11 mesi e 8 giorni con il Viktoria Plzen

E quasi Camarda non rende la sua serata epocale: pennellata di Reijnders in area, il giovanissimo attaccante svetta con una pregevole incornata di testa e batte Mignolet, siglando quella che sarebbe stata la rete più giovane di sempre - in assoluto - nella storia della Champions League, sconfiggendo un primato che appartiene ad Ansu Fati, autore di un gol in Europa contro l'Inter a 17 anni e 40 giorni. Peccato che il VAR decida di rovinare la festa e annullare la rete - giustamente - per fuorigioco. Una serata a un passo dal diventare storica.

MILAN, CAMARDA: "GOL ANNULLATO? IL VAR MI HA FATTO UNO SCHERZO..."

L’ennesimo record per il classe 2008, centravanti di punta del Milan Futuro nel Girone B di Serie C, dopo che, con i suoi 15 anni, 8 mesi e 15 giorni – primato assoluto in Serie A – era diventato il giocatore più giovane a essere sceso in campo nei top 5 campionati europei nel 2023/24.

Camarda, ricordiamo, è l’unico 16enne in Italia a essere titolare in Serie C. Il classe 2008 sta lavorando bene sia a livello fisico che mentale, con la consapevolezza che il Milan Futuro è la migliore palestra possibile per arrivare in prima squadra. Step by step, senza fretta. Camarda si è messo a disposizione del tecnico Daniele Bonera e di tutti i compagni, conscio che un’occasione del genere vale molto di più che segnare valanghe di reti in Primavera, dove ha già pienamente dimostrato il suo talento. I feedback sono positivi, tanto da meritarsi l’ennesimo pezzo di storia del calcio italiano e rossonero: il più giovane azzurro di sempre a debuttare in Champions League.