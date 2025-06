Milan, Cardinale a colloquio con i dirigenti: da Ibrahimovic al nuovo arrivo Calvelli, cosa succede

Il Milan è riuscito nell'impresa di sbagliare praticamente tutto. Dalla Prima squadra al Milan Futuro, errori in serie che hanno alimentato un clima pesante intorno al club. Per risalire a un'annata così brutta bisogna tornare a 9 anni fa con la staffetta Mihajlovic-Brocchi in panchina e un triste settimo posto in classifica. Anche in quella stagione il Milan perse la finale di coppa Italia ma era un Milan depotenziato da un Berlusconi in cerca di acquirenti. Quello attuale è reduce da uno scudetto (vinto tre anni fa ndr) e una semifinale di Champions League, raggiunta due anni fa, con i conti in regola e asset tecnici ed economici di grande livello. Ecco perchè il fallimento attuale, parafrasando il CEO rossonero Giorgio Furlani, è molto più grave e preoccupante rispetto a quello di allora.

VALUTAZIONI - Sergio Conceicao ha concesso un giorno di riposo alla squadra che tornerà ad allenarsi a Milanello nella giornata di domani per preparare la sfida contro il Monza. Una sfida che vale poco o nulla, il vero focus di questa settimana rossonera è tutto concentrato nelle riunioni che andranno in scena a Casa Milan, sede del club situata in via Aldo Rossi. Gerry Cardinale implementerà le call quotidiane con il management rossonero, dall'uomo di fiducia Zlatan Ibrahimovic a Giorgio Fulrani, per avere evoluzioni sul nuovo direttore sportivo che è tornato a essere prioritario nell'agenda del Daivolo. In corso anche valutazioni su tutti gli errori commessi a livello di gestione e sul mercato.

NESSUNA RIVOLUZIONE - Siamo ancora all'inizio di una lunga estate per il Milan ma le prime indiscrezioni raccontano di una conferma del management attuale. Al momento nessun dirigente sarebbe in discussione, l'idea del club rossonero sarebbe quella di confermare anche Jovan Kirovski al timone del Milan Futuro. Una scelta che, se confermata, potrebbe alimentare il malcontento della tifoseria. Secondo quanto viene riportato da Bloomberg, RedBird Capital Partners è vicina all’assunzione dell’amministratore delegato dell’ATP Massimo Calvelli. Fonti vicine alla questione, hanno assicurato che Calvelli entrerà a far parte del team di Gerry Cardinale a partire dal prossimo mese di luglio e lavorerà a stretto contatto con il Chief Commercial Officer Brandon Snow. Da ciò che filtra, Calvelli si occuperà della commercializzazione degli asset sportivi, mediatici e di intrattenimento di RedBird al di fuori del panorama statunitense. Tra questi asset, chiaramente, è presente anche il Milan. Da capire anche i risvolti che avrà questo nuovo ingresso nei confronti dell'area sportiva.