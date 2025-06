Milan, Cardinale vuole spostare al 2028 la scadenza del prestito con Elliott: in ballo oltre 700 milioni

Agosto 2025 si avvicina e in casa Milan inizia a sentirsi un po' di tensione per quello che sarà il futuro del club a livello della proprietà. La data non è casuale perché rappresenta la scadenza naturale dei patti sottoscritti nell'estate 2022 fra il fondo Elliott e il fondo RedBird Capitals nel momento in cui è subentrato alla guida della società. Entro agosto Gerry Cardinale dovrà restituire a Gordon Singer (sono i due uomini a capo dei due fondi) con tanto di interessi il vendor loan da 560 milioni concessogli al momento dell'acquisto, ma il patron rossonero sta lavorando ad una strategia differente per tenersi il Milan.



LE CIFRE DEL VENDOR LOAN - Vi abbiamo raccontato più volte i dettagli del vendor loan sottoscritto il 31 agosto 2022. Gli accordi raccontano di un prestito da 560 milioni di euro a un tasso di interesse dell'8% con scadenza al terzo anniversario dalla data di chiusura. 10 milioni di euro sono già stati rimborsati nel 2022, ma con gli interessi, al 31 agosto 2025, la cifra da dover rimborsare toccherà quota 700 milioni di euro: "A partire dal 31 agosto 2022 la Società ha stipulato un contratto di finanziamento con ACM BIDCO B.V. per un importo di Euro 560.000.000,00. Il prestito è fruttifero di interessi al tasso dell’8% e ha scadenza nel 3° anniversario della data di chiusura. In data 21 ottobre 2022 la Società ha ricevuto a titolo di rimborso parziale l’importo di Euro 10.000.000,00”.

NUOVO ACCORDO - Da tempo Cardinale sta lavorando apertamente su tre strade per evitare di perdere il controllo del club con Elliott che potrebbe escutere per la seconda volta il pegno sul 100% delle azioni del club rossonero. Il numero uno del fondo RedBird, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sta spingendo sulla via più semplice da percorrere non avendo ancora trovato investitori importanti che possano affiancarsi a lui e immettere equity (ovvero denaro) per saldare la cifra dovuta. E la via più semplice è quella di trattare con Elliott e sottoscrivere un nuovo accordo per spostare il termine ultimo per il rimborso.

OBIETTIVO 2028 - L'obiettivo di Cardinale è una sorta di auto-rifinanziamento con Elliott che dovrebbe concedere un dilazionamento fino al 2028 della scadenza,aumentando però tasso di interesse e di conseguenza anche la cifra da incamerare al termine della nuova deadline (e su questo si sta trattando). La volontà è quella di poter provare a lavorare per un ulterirore triennio a capo del club e centrare altri obiettivi, non solo sportivi e lo stadio è in cima alla lista, per poter avere più appeal con investitori privati.

