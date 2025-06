Milan, c'è il sì di Jashari: contatto diretto tra Tare e il Club Brugge, strategia precisa

Il Milan non si ferma. Il restyling di centrocampo che la formazione rossonera sta vivendo dalla cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City è più vivo che mai, considerando anche il fatto che si trova ancora nella sua fase embrionale. Chiuso l’arrivo a parametro zero di Luka Modric e l’affare con il Torino per Samuele Ricci, il direttore sportivo Igli Tare non ha alcuna intenzione di terminare qui la campagna acquisti in mediana: non escludendo anche l’interesse nei confronti di Javi Guerra del Valencia e di Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, il dirigente albanese vuole trovare la quadra per dotare Massimiliano Allegri di un nuovo centrocampista, Ardon Jashari.

LA TRATTATIVA – Non è una novità che il club di Via Aldo Rossi sia fortemente interessato allo svizzero classe 2002 di proprietà del Club Brugge. Il Milan, infatti, come raccontato negli scorsi giorni qui su Calciomercato.com, dopo un iniziale scambio di informazioni, aveva presentato un’offerta alla società belga di circa 27 milioni di euro di base fissa (a cui si sarebbero aggiunti dei bonus pari a 5 milioni). Una proposta gentilmente declinata dal Bruges, desideroso di monetizzare un’eventuale cessione del suo gioiello per una cifra che arrivi a toccare i 40 milioni. Una trattativa lunga che però in questi giorni ha visto scritta una nuova pagina.

NUOVI CONTATTI – Come raccolto da Matteo Moretto e riportato sul canale YouTube di Fabrizio Romano in italiano, nelle ultime ore c’è stato un contatto diretto fra Igli Tare e il direttore sportivo del Bruges. Nel corso di questo incontro, il dirigente rossonero ha cercato di comprendere se i belgi fossero disponibili e aperti ad abbassare quella richiesta economica da 40 milioni di euro tra parte fissa e variabile, forte anche del sì già arrivato da parte di Jashari – che ha già comunicato la sua volontà di trasferirsi nella società meneghina - nei confronti del Milan.

L’IDEA DEL MILAN - L’idea da Via Aldo Rossi, infatti, è chiudere la trattativa sulla base di una proposta da 35 milioni di euro (bonus compresi, che sarebbe idealmente il prossimo rilancio, ovvero l’offerta che i rossoneri vogliono far recapitare nei prossimi giorni). Si formalizzerà tale proposta, pur sapendo quanto un osso duro e una bottega cara sia il Club Brugge, determinato a raggiungere quei 40 milioni di euro – di cui almeno 35 di base fissa, più i vari bonus - ribaditi come offerta accettabile per Jashari. Una trattativa, un affare in salita per questioni economiche, ma un braccio di ferro che il Milan è intenzionato a vincere, complice la volontà del centrocampista svizzero di vestire la maglia rossonera. Si tratta a oltranza.