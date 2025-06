Milan, c'è una strategia precisa per arrivare a Zirkzee

Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, sono quattro i ruoli in cui il duo Furlani/Moncada dovrà intervenire sul mercato: il centravanti, il centrocampista difensivo, il difensore centrale, un esterno destro. Il sogno per la maglia numero 9 rimane Joshua Zirkzee che costa almeno 60 milioni di euro, secondo la valutazione del club felsineo. Nei discorsi con il Bologna rientrerà anche Saelemaekers, che con ogni probabilità verrà riscattato dagli emiliani, ma come abbassare la valutazione dell'olandese?

Il Milan, vista la valutazione conta di creare un tesoretto dalle cessioni, riscatti inclusi. Charles De Ketelaere resterà all’Atalanta, Daniel Maldini sarà riscattato dal Monza. E poi ci sono gli esuberi: Divock Origi, Fodé Ballo Tourè, Marco Pellegrino e Luka Romero, tutti di rientro dai prestiti.