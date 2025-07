Milan, Chaka Traoré nel mirino del Kocaelispor: sondaggio dalla Turchia per l’esterno ivoriano

Il giovane esterno ivoriano del Milan nel mirino del Kocaelispor: primi contatti con il club turco e possibile addio ai rossoneri.

Chaka Traoré è finito nel mirino del Kocaelispor, club turco di seconda divisione.

Nelle scorse ore la dirigenza turca avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo con l’entourage del giocatore per valutarne la disponibilità a un trasferimento in prestito nella stagione in corso.

Traoré, ivoriano classe 2004, ha proseguito il suo percorso di crescita nel Milan Futuro, in Serie C nella passata stagione, collezionando in totale 2 goal e 6 assist in 25 presenze tra campionato, Coppa Italia e playout.

Numeri che testimoniano una buona continuità, anche se il salto verso categorie superiori sembra necessario per far maturare definitivamente il talento ivoriano. Il Milan lo sa e sta valutando se sia il caso di proseguire con la crescita “in casa” o se aprire a un’esperienza all’estero.

Traoré è sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028, dopo il rinnovo firmato nel luglio 2023. Dopo aver fatto il suo debutto in prima squadra nella stagione 2023/24 (con anche un goal in Coppa Italia), aveva vissuto una parentesi in prestito al Palermo, prima di tornare a Milano per entrare a far parte del Milan Futuro.

Il Kocaelispor ha inserito Traoré nella lista dei profili seguiti per rafforzare il reparto offensivo. Non si tratta ancora di una trattativa avanzata, ma il sondaggio conferma l’interesse concreto per un calciatore dal grande potenziale, apprezzato per la sua velocità, il dribbling e la capacità di creare superiorità numerica.

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una proposta ufficiale: il Milan, intanto, osserva e riflette. Il futuro di Chaka Traoré è tutto da scrivere.