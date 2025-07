Festa Milan per l'anniversario: Cardinale non ci sarà. Chi c'è e chi no, quanti esclusi eccellenti

Il match di stasera tra Milan e Genoa non sarà importante solo per la classifica di Serie A che il Milan, attardato rispetto alle prime, punta a risalire centrando tre punti contro la squadra di Vieira. La gara di San Siro sarà infatti anche l’occasione per celebrare i 125 anni di storia del club rossonero, un appuntamento atteso a lungo e finalmente arrivato nel quale la società renderà omaggio ad alcune delle sue leggende. Prima che scendano in campo gli uomini di Fonseca – che giocheranno con l'Anniversary kit lanciato proprio per celebrare il 125° compleanno del club - ci sarà dunque una grande cerimonia per festeggiare l’anniversario che cadrà poi il giorno dopo.

IL PROGRAMMA – Sono tante le attività e le iniziative in programma. La serata prederà il via alle ore 19:45, con la cerimonia di premiazione delle Legends rossonere entrate a far parte della Hall of Fame: si tratta di campioni del calibro di Marco van Basten, Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko che si uniranno al Vice Presidente Onorario Franco Baresi, il primo membro ufficiale della Hall of Fame milanista. Sul prato di San Siro, Baresi, van Basten e Inzaghi riceveranno lo speciale trofeo realizzato per l'occasione da Tiffany. Non ci sarà l’ucraino, assente per motivi personali.

LO SPETTACOLO - Alle 20.30 circa, al termine del riscaldamento delle squadre, prenderà il via la cerimonia ufficiale per il 125° Anniversario del Milan con uno spettacolo dedicato, una sequenza di eventi che coinvolgerà l'intero stadio con suoni, musiche, giochi di luce, figure iconiche e scene entusiasmanti, il tutto narrato da Luca Ward e diretto da Sergio Pappalettera. Protagonisti di questa speciale narrazione saranno alcuni giovani calciatori e calciatrici provenienti dal Settore Giovanile rossonero. Sul prato di San Siro arriveranno quindi le Legends rossonere presenti alla serata, tra cui Gullit, Rijkaard, Pato e Seedorf. La colonna sonora sarà fornita dal gruppo italiano dei Meduza, lo spettacolo sarà visibile gratuitamente in diretta su AC Milan Official App.

LE LEGENDS – Molti le voci e le polemiche circolate negli scorsi giorni su quanti effettivamente presenzieranno a questa serata di gala e quanti invece non lo faranno per propria scelta o perché non invitati. Di sicuro non ci sarà Zvone Boban che ha sottolineato come il club non lo abbia invitato. L’opinionista, a Sky, aveva detto: “Questa società non mi ha invitato per i 125 anni però fa niente. Mi dispiace ovviamente ma non lo dico con rancore: celebrerò essendo orgoglioso di averne fatto parte". Assente anche Fabio Capello, per motivi personali, e un’altra leggenda del club come Gianni Rivera. All'appello mancherà Paolo Maldini, storico capitano del Milan e dirigente rossonero dal 2018 al 2023, che, come riportato nelle scorse ore, è stato invitato ma ha declinato. A scorrere la lista poi si scorgono altre defezioni eccellenti come quelle di Sacchi, Ronaldinho, Cafu, Dida e Kaka, tra gli altri. Non ci dovrebbero essere anche Nesta e Galliani, impegnati a seguire la loro attuale squadra, il Monza che scende in campo a Lecce in mattinata. Secondo MilanNews, inoltre, al momento non ci sarebbero segnali di un arrivo del proprietario Gerry Cardinale, notizia che viene confermata quest'oggi anche da La Gazzetta dello Sport. Il proprietario rossonero sarà assente questa sera.

Questa la lista completa dei grandi campioni del passato che saranno presenti all’evento:

Marco van Basten

Ruud Gullit

Frank Rijkaard

Alexandre Pato

Clarence Seedorf

Filippo Inzaghi

Christian Abbiati

Pietro Paolo Virdis

Filippo Galli

Alberico Evani

Mauro Tassotti

Roberto Donadoni

Demetrio Albertini

Massimo Ambrosini

Alessandro Costacurta

Serginho

Marek Jankulovski

Cristian Brocchi

Cristian Zaccardo

Stefano Eranio

Riccardo Montolivo

Dario Simic

Martin Laursen

Giovanni Galli

Marco Borriello

Massimo Oddo

