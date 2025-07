Milan, che futuro per Leao? Allegri, il ruolo di Mendes e la clausola d'addio

C'è un Milan con Rafael Leao e c'è un Milan completamente diverso senza. Quante volte negli ultimi 6 anni questa frase ha condizionato i giudizi e le valutazioni fatte sulla squadra rossonera? Arrivati ormai alle porte di quella che potrebbe essere la sua settima stagione a Milano, oggi, con il club di Via Aldo Rossi che si prepara a vivere un'estate di grandi rivoluzioni a prescindere da come finirà questo travagliato campionato, sono diventate inevitabili delle riflessioni sul suo futuro.



IL PIU' PAGATO DELLA ROSA - Oggi Leao è sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028, una scadenza frutto dell'ultimo rinnovo contrattuale firmato il 2 giugno 2023 e che ha anche portato il suo stipendio a 7 milioni di euro netti a stagione bonus compresi, ma con i vantaggi mantenuti del Decreto Crescita. Cifre che rendono il portoghese il giocatore più pagato della rosa e, soprattutto, il punto di riferimento economico dei compagni in tutte le trattative per prolungare i rispettivi contratti.

QUANTO VALE? C'E' LA CLAUSOLA - Ma quanto vale Rafael Leao? La prima risposta, la più semplice da dare, sarebbe quella del valore della clausola rescissoria da 175 milioni di euro che gli permetterebbe di liberarsi senza che il Milan possa dire nulla. È evidente che quella cifra, oggi, sia totalmente fuori mercato. Nessun club è mai arrivato a bussare alla porta del Milan con una cifra neanche lontanamente vicina al valore della clausola di addio e, al contrario, l'unica proposta, respinta al mittente ormai un paio di estati fa, fu da 100 milioni del Chelsea.Un'altra epoca, un altro Leao.

IL RUOLO DI MENDES - La sensazione è che se oggi il suo agente Jorge Mendes riuscisse a portare al Milan un'offerta a tripla cifra sicuramente non sarebbe respinta e, anzi, le valutazioni potrebbero partire anche con una 15ina di milioni in meno. Proprio il super-agente portoghese potrebbe giocare un ruolo chiave nel corso della prossima estate dato che, dopo aver aiutato il Milan ad arrivare gratis (prestito secco) a Joao Felix nel corso dell'ultimo mercato invernale, non è escluso che, dopo 6 anni, non provi a "spostare" Leao con Chelsea, Barcellona e non solo che da tempo lo stanno corteggiando.



ALLEGRI LO STIMA - Il Milan non ha urgenza di venderlo, ma senza Champions ogni affare dovrà essere valutato con attenzione. Da chi? Innanzitutto dal nuovo direttore sportivo che presto sarà scelto dall'ad Giorgio Furlani. In base a chi sarà designato per guidare il progetto sportivo del club (che sia Paratici, Tare o un nome nuovo) sarà scelto anche il nuovo allenatore che potrà dire la sua sul futuro dell'ex-Lille e Sporting. Uno dei candidati più importanti, il grande ex Massimiliano Allegri, ha già fatto sapere che stiam Leao e che con lui sarebbe non solo centrale, ma titolare inamovibile.

DUE OPZIONI - E quindi quale sarà il futuro di Leao? Le opzioni sono solo due. La prima è una permanenza a Milano, per rivalutarsi in campo con il nuovo allenatore e tornare così decisivo da convincere il club rossonero a sedersi attorno a un tavolo per trattare un nuovo rinnovo. L'unica alternativa potrà essere solo l'addio davanti a una ricca offerta. E se le sirene arabe con uno stipendio fuori portata da tutti i top club dovessero davvero concretizzarsi anche Rafa potrebbe surfare verso altri lidi.

