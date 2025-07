Il Milan deve lavorare tanto e in profondità per migliorare una rosa che ha palesato diversi punti deboli, o letteralmente scoperti, nel corso di questa prima parte di stagione. Theo Hernandez ha bisogno di un’alternativa credibile e futuribile: Davide Bartesaghi sta crescendo bene ma l’idea è quella di prendere anche Almugera Kabar dal Borussia Dortmund al termine della stagione. Il terzino mancino tedesco piace da tempo al club rossonero che ha già avviato i contatti con i suoi agenti.

MISSIONE TEDESCA - Una settimana fa circa Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, è volato in Germania per una serie di summit con società e agenzie di procura tedesche. Scambio di informazioni, opportunità, idee tra presente e futuro. Gli uomini mercato rossonero si sono informati sulla situazione di Giovanni Reyna e sui costi eventuali di Almugera Kabar, talento classe 2006, con il Borussia Dortmund. Entrambi i calciatori sono stati definiti cedibili.

INTRECCIO CON IL BORUSSIA DORTMUND - Kevin Schade veste la maglia della nazionale tedesca ma gioca in Inghilterra nel Brentford. Talmente bene da attirare le attenzioni di mezza Europa: il Milan si è iscritto alla corsa per giugno e vede in lui un jolly offensivo di grande livello ma è proprio il Borussia Dortmund a spingere per prenderlo subito in caso di addio da parte di Karim Adeyemi. Il classe 2003 ha già segnato 7 gol e fornito 3 assist in 28 partite stagionali con la maglia del Brentford.

Ascolta "Milan, intreccio col Borussia Dortmund: da Kabar a Reyna e la novità Schade" su Spreaker.