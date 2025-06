Milan: rispunta Vanderson tra Pubill e Guela Doué, fratello del giustiziere dell'Inter in Champions

Il Milan cerca due terzini: uno a sinistra per il dopo Theo Hernandez, ma uno anche a destra. Infatti i rossoneri non hanno riscattato il 35enne inglese Kyle Walker, tornato per fine prestito al Manchester City di Guardiola, dov'è solo di passaggio: sulle sue tracce ci sono i turchi del Fenerbahce allenati da José Mourinho. Il 34enne italiano Alessandro Florenzi è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, quando si svincolerà a parametro zero.

Da valutare il futuro del belga Alexis Saelemaekers (classe 1999 rientrato dal prestito alla Roma) e di Filippo Terracciano (classe 2003), che potrebbero giocare pure a centrocampo. Il brasiliano Emerson Royal è sul mercato in uscita, invece viene confermato il giovane spagnolo Alex Jimenez (classe 2005).

In entrata spuntano tre nomi: ii brasiliano Vanderson (classe 2001) del Monaco, lo spagnolo Marc Pubill (classe 2003) dell'Almeria e Guela Doué. Classe 2002, è sotto contratto fino a giugno 2029 con lo Strasburgo, che l'anno scorso lo ha acquistato dal Rennes per 6 milioni di euro. Nell'ultimo campionato di Ligue 1 ha collezionato 32 presenze con 1 goal e 2 assist per un totale di 2716 minuti giocati.

Suo fratello minore è Desiré Doué, attaccante esterno classe 2005 del Paris Saint-Germain, autore di una doppietta nella finale di Champions League vinta 5-0 contro l'Inter a Monaco di Baviera. Desiré gioca nella nazionale francese e invece Guela Doué ha scelto la Costa d'Avorio, con cui finora ha raccolto 8 presenze segnando un goal in amichevole contro l'Uruguay.