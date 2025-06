Milan, chi è Sergi Cardona: l'ultimo nome per il dopo Theo Hernandez. C'è una clausola rescissoria

Il Milan è a caccia di un nuovo terzino sinistro, un sostituto per Theo Hernandez diretto in Arabia Saudita: Sergi Cardona è l'ultimo nome che rimbalza dalla Spagna, tutto sull'esterno del Villarreal.

L'imminente partenza di Theo Hernandez, destinato a raggiungere Simone Inzaghi all'Al Hilal, i rossoneri hanno riaperto la caccia a un nuovo laterale a cui affidare la corsia mancina. Diversi i nomi sulla lista di Igli Tare, da profili azzurri come Cambiaso e Udogie ad altri internazionali come De Cuyper e Zinchenko, e tra questi spunta anche quello di Sergi Cardona.

MILAN SU SERGI CARDONA - A riferirlo sono gli spagnoli di El Chiringuito, secondo cui il classe 1999 del Villarreal è finito nell'elenco dei giocatori valutati dal Milan per il ruolo di terzino sinistro, un discorso da approfondire una volta conclusa la cessione di Theo Hernandez in Arabia Saudita.

CHI E' SERGI CARDONA - Nato a Lloret del Mar l'8 luglio 1999, Sergi Cardona ha mosso i primi passi calcistici nelle giovanili del Nastic de Tarragona, per poi unirsi alla formazione riserve (Pobla de Mafumet) e debuttare in Seconda Divisione nel 2019, a 19 anni. Nel 2020, dopo 12 con il Nastic, ha lasciato alla scadenza del contratto e si è accasato al Las Palmas, con cui ha giocato prima nella squadra riserve (Las Palmas Atlético) e poi in prima squadra, diventandone il titolare nel giro di breve tempo. Con il Las Palmas è cresciuto fino al 2024 attirando le attenzioni di diversi club, anche per la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza: dal Barcellona alla Roma, tanti club in Spagna e all'estero hanno valutato l'affare a zero ma il più lesto di tutti è stato il Villarreal, che lo ha messo sotto contratto fino al 2027.

COME GIOCA SERGI CARDONA: I NUMERI DI SERGI CARDONA NELL'ULTIMA STAGIONE - Sergi Cardona si è subito imposto diventando un perno inamovibile nel Submarino Amarillo e i numeri della sua prima stagione con il Villarreal lo testimoniano: 35 presenze in Liga (più una in Copa del Rey), solo tre partite saltate (di cui una per squalifica) e una sola gara da subentrante. Titolare fisso per Marcelino che in lui ha trovato un terzino affidabile in fase difensiva, pur trovandosi spesso impegnato a fronteggiare rivali insidiosi sulla fascia come Lamine Yamal per citarne uno. Ma anche una risorsa in termini offensivi, perché dai suoi piedi è arrivato un goal (nel 4-3 contro il Celta Vigo alla terza giornata) ma soprattutto sono piovuti 7 assist per i compagni di squadra nel corso della stagione.

QUANTO COSTA SERGI CARDONA: C'E' UNA CLAUSOLA RESCISSORIA - Una presenza costante nelle due fasi che ha confermato le qualità del ragazzo e riacceso il mercato, alimentando l'interesse di diversi top club. Ad esempio il Liverpool, che lo ha seguito per mesi come potenziale alternativa a Milos Kerkez, ora anche il Milan che lo studia come potenziale sostituto di Theo Hernandez. Ma quanto può costare Sergi Cardona? Il prezzo in realtà sarebbe già fissato, perché come rivelato da El Chiringuito nel contratto firmato nel 2024 con il Villarreal è stata inserita una clausola rescissoria da 15 milioni di euro, una cifra non esorbitante e che può fare ulteriormente gola alle pretendenti. Anche il Milan ci pensa: Sergi Cardona è l'ultimo nome per il dopo Theo Hernandez.