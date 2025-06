Milan, chi sarà il nuovo allenatore? Identikit preciso, ecco le 5 regole

Chi sarà il nuovo allenatore del Milan? Ormai il futuro di Stefano Pioli sembra essere segnato e il casting per l'erede è ancora aperto: sfumato Lopetegui, ci sono ancora diversi nomi in lizza, da De Zerbi a Fonseca, passando anche per Coinceçao che può lasciare il Porto secondo Tuttosport. L'identikit per il nuovo tecnico, tuttavia, è già stato tracciato e dovrà seguire cinque punti cardine precisi.

Serve che riporti entusiasmo e nuove idee di gioco

Serve un tecnico che si erga a leader

Serve un allenatore diminuisca gli infortuni

Serve un mister che migliori la gestione del doppio impegno

Serve una persona che rispetti l’aspetto comunicativo della società